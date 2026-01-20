実家の親が「無料で不用品回収」と書かれたチラシを見て頼もうとしています。トラブルにならないか心配です。利用しても問題ないでしょうか。

「無料で不用品回収」のチラシが危険と言われる理由

独立行政法人国民生活センターによると、不用品回収サービスに関する相談件数は年々増加しており、2021年度には2000件を超えています。「無料回収」をうたう業者の中には、回収当日に追加料金を請求したり、作業後に断りづらい雰囲気を作って支払いを迫ったりするケースがあります。

たとえば「トラックに積み込み始めたからキャンセル料が必要」「分別ができていないので作業費がかかる」と言われ、最初の説明と違う金額になることもあります。

さらに深刻なのは、回収した不用品を山林などに不法投棄し、依頼者側も巻き込まれるリスクがある点です。無料という言葉だけで判断せず、仕組みや契約内容を冷静に確認することが大切です。



よくあるトラブル事例は追加請求・強引な契約・不法投棄

トラブルで多いのは、当日になって「家電リサイクル料が別途必要」「階段作業は追加費用」と次々に費用が上乗せされ、結果的に数万円以上になるパターンです。

また、作業員が複数人で訪問して威圧感を与え、断りにくい状況を作る事例も報告されています。さらに回収物が適切に処理されず、不法投棄された場合は、業者が特定できないと問題が長引くことがあります。親が一人で対応してしまうと判断が難しくなりやすいため、申し込み前に家族で情報共有しておくと安心です。



安全な業者か見極めるチェックポイント

まず確認したいのは、料金体系が明確で「見積書を事前に出す」「追加料金の条件が書面で示される」かどうかです。所在地や固定電話番号、会社名がはっきりしていないチラシは要注意で、連絡先が携帯番号だけの場合も慎重に検討したほうがよいでしょう。

加えて、一般廃棄物の収集運搬は自治体の許可が必要で、家庭の不用品を回収するには適切な許可や委託が求められます。ホームページや口コミだけでなく、自治体の案内や許可の有無を確認し、少しでも不安があれば依頼を見送る判断も重要です。



親をトラブルから守るために家族ができる対策

親世代は「もったいない」「迷惑をかけたくない」という気持ちから、業者の提案を断りにくいことがあります。そのため「申し込む前に必ず家族に相談する」「その場で即決しない」とルールを決めておくと安心です。

もし業者から急かされても、電話を切って一度考えるだけで被害を防げるケースは少なくありません。訪問回収を依頼するなら、できる限り家族が立ち会い、見積金額・作業内容・キャンセル条件を口頭ではなく書面で残すようにしましょう。



無料にこだわらず、自治体・許可業者・買取を活用も

費用を抑えたい場合でも、「無料回収」より自治体の粗大ごみ回収を利用するほうが安全性は高い傾向があります。自治体の回収は料金が明確で、処理ルートも管理されているため、不法投棄の心配が少なくなります。

また、状態の良い家具・家電・ブランド品は買取店やフリマアプリを利用すれば、処分費用を減らせる可能性があります。引っ越し業者や片づけ事業者に依頼する場合も、許可のある事業者か、見積もりが明確かを基準に選べば安心につながります。



「無料で不用品回収」のチラシは便利に見える一方で、追加請求や強引な契約、不法投棄などのトラブルが起きる可能性があります。

利用する場合は、許可の有無や会社情報、事前見積もりの明確さを必ず確認し、その場で即決しないことが重要です。できれば家族が立ち会い、少しでも不安があれば自治体回収や買取など安全な方法に切り替えると、親も家族も安心して片づけを進められるでしょう。



出典

独立行政法人国民生活センター 不用品回収サービスのトラブル‐市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けず、違法に回収を行う事業者に注意！‐

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー