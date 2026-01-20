VTuberグループ「あおぎり高校」がひるがの高原スキー場とコラボ決定！ 2月12日から開催特別コラボグッズの販売や豪華景品がもらえるキャンペーンなどを実施
岐阜県郡上市にある「ひるがの高原スキー場」にて、「あおぎり高校」とのコラボレーションイベント「ゲレンデマジックがあるって本当ですか！？」が2月12日より開催される。期間は3月15日まで。
本イベントでは、コラボグッズやコラボフード、撮影にぴったりな「あおぎり高校イベントギャラリー」などが登場する。
来場者特典配布
来場特典としてイベント限定のポストカードが配布される。絵柄は全4種で、ランダムで贈られる。
※来場者特典は1Fインフォメーション（チケット売り場横）でお受け取りください。
※リフト券購入時の特典は、リフト券をご購入の際にお受け取りください。（先行販売のリフト券の引換も対象となります。）
【注意事項】
・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。
・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。
ラウンジチケット購入者にはラウンジ特典カードもプレゼント！
混雑時でもゆっくりと過ごせる有料ラウンジ席について、今シーズンはこれまでのセンターハウス2階プレミアムラウンジスペースのほかに、新たにラウンジスペースも登場する。
【注意事項】
・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。
・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。
あおぎり高校イベントギャラリー
あおぎり高校イベントギャラリーが登場。メンバーに向けたメッセージボードも設置され、来場の記念に撮影もできる。
オリジナルコラボグッズ
【先行販売コラボグッズ】
販売期間：1月20日～2月1日
詳細はイベント特設ページにて公開される。
□イベント特設ページ
※【先行販売】ゲレマジグッズセットはオンラインショップ限定販売です。イベント会場での販売は行なっておりません。
【注意事項】
・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。
・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。
【POP UP STORE -コラボグッズ-】
販売期間：2月12日～3月15日
【注意事項】
・商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。
・転売目的のご購入は固くお断りします。
・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。
・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。
コラボフード
あおぎり高校のメンバーをイメージした限定メニューが店舗で販売される。注文した人に、オリジナルコースターがランダムで贈られる。
※ランチョンマットは各コラボフード提供時にお受け取りください。
スカイレストラン
・エトラのヘルシーサーモンねぎとろ丼
・萌実のお腹からあったかけいちゃんうどん
・ゐぶきも満腹お月さまカレー
pizzeria LUGANA
・爆食い！ぽぷらのシーフードピザ
ふわふわクレープ
・りえるのふわふわ天使のクレープ
ファームの穂り
・うらめのせんべろおつまみセット
【注意事項】
・特典の数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。
・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。
スタンプチャレンジ
販売期間：2月12日～3月15日
館内の6箇所にスタンプが設置される。その中から1個のみスタンプを押して、豪華賞品が当たるくじ引きにチャレンジできる。
イベントで展示された痛板の同等品（サイン無し）をはじめ、協賛企業より提供された各種豪華賞品も用意されている。スタンプチャレンジの台紙は持ち帰ることができる｡
・ミッション
（1）スタンプチャレンジの台紙を購入
（2）館内6箇所に設置されたスタンプの中から、1箇所のスタンプを押す
（3）スタンプが押された台紙をグッズのレジカウンターでスタッフに提示
（4）くじを引いてランダムで当たる豪華賞品をGET
・くじ賞品
特賞：展示用痛板（サインなし）※イベント終了後にお渡し
1等：協賛賞
2等：リフト券（2026シーズン終了まで）
3等：コラボフード引換券
4等：クリアファイル（ランダム）
5等：缶バッジ（ランダム）
【注意事項】
・くじ引きで当選したグッズの交換はご対応いたしかねます。
・スタンプチャレンジの台紙のご購入が参加条件となります。
・※台紙1枚につきスタンプ1回、くじに1回ご挑戦いただけます。
・専用スタンプチャレンジの台紙以外への押印をもってくじ引きに参加することはできません。
痛板レンタル（数量限定）
メンバーのイラストをラッピングした痛板がレンタルできる。スキー・スノボ各6柄が用意されており、世界に1本だけの特別なスキー・スノーボードで「ひるがの高原スキー場」を楽しめる。詳細はコラボ特設ページにて確認できる。
□イベント特設ページ
【注意事項】
・スキー板/ボード板の数には限りがあります。
・本サービスの指定された用途以外でのご利用は固くお断りいたします。
・メンバーのイメージを損なうようなご利用は固くお断りいたします。
バスコラボ（三重交通）
ひるがのスキー場行き名古屋発日帰りバスツアーが開催される。乗車特典として「アクリルキーホルダー」がもらえる。
【注意事項】
・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。
・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。
宿泊施設コラボ
「Orkひるがの」、「ペンションブルーム」、「甚右エ門」、「シェソワ ワカミヤ」の4箇所の宿泊施設にて、限定デザインの枕カバー・タオルの特典が用意される。
展開ホテル
・各宿泊施設の予約サイト（要予約）
□「Orkひるがの」（あおぎり高校の萌実さんと月赴ゐぶきさんが宿泊）のページ
□「ペンションブルーム」のページ
□「甚右エ門」のページ
□「シェソワ ワカミヤ」のページ
【注意事項】
・お持ち帰りグッズ（枕カバー、タオル）以外はお持ち帰りいただけません。
・お部屋の装飾品（クッション・ベッドカバー・その他小物）はお持ち帰りいただけません。
・数に限りがあります。なくなり次第終了とさせていただきます。
・在庫に関するお問い合わせ（在庫数や入荷予定等）にはお答えいたしかねます。
・ご宿泊される皆様に安全かつ快適にお過ごしいただくため、各宿泊施設の規定に従って行動していただきますようお願いいたします。
ティラノサウルスレース「あおぎり高校ゲレマジ杯」開催
開催日：3月15日
ティラノサウルスの着ぐるみを着て走るティラノサウルスレース「あおぎり高校ゲレマジ杯」が3月15日に開催される。上位入賞者には豪華景品も用意されている。
フォトコンテスト
投稿期間：2月12日から3月15日23時59分投稿分まで
「ひるがの高原スキー場」公式X（旧:Twitter）にて「#あおぎりゲレマジ」をつけてあおぎり高校コラボの様子やレビューをポストすると、投稿した人の中から抽選で1名に缶バッジ、オリジナルコースター、ポストカードの全種1セットが贈られる。
□「ひるがの高原スキー場」公式Xページ
フォロリポキャンペーン開催中
投稿期間：1月20日から2月12日23時59分投稿分まで
「ひるがの高原スキー場」公式Xより投稿される、イベント告知ポストをフォロー&引用リポストすると抽選で5名にイベントポスターが贈られる。
□「ひるがの高原スキー場」公式Xページ【あおぎり高校 参加メンバー】
我部りえるさん
エトラさん
春雨麗女さん
ぷわぷわぽぷらさん
萌実さん
月赴ゐぶきさん
