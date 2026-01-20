¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¡É¤ÊÍñ²«¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡Ö¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤«¤é¡¢¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¡É¤Ê¤¿¤Þ¤´¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
Å·ÄÅßÖÈÓ¡¦¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡¦¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡¦¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó16,400Å¹
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤«¤é¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡¢Åß¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¡É¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò»È¤Ã¤¿¤ªÊÛÅöÁ´4¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¡£
Ì¾Å¹´Æ½¤¤Î¤ªÊÛÅö¤â´Þ¤á¡¢¤¿¤Þ¤´¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçºå²¦¾´Æ½¤¤Î¡ÖÅ·ÄÅßÖÈÓ¡×¤Ï¡¢ÆÃÀ½¾ßÌýñ²¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢MOKUBAZA ´Æ½¤¡Ö¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¤Ï ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ÈÍñ²«¥½¡¼¥¹¤ÎÇ»¸ü¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡×¤ÏÍñ²«¥½¡¼¥¹¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤¥Á¡¼¥º¤ä¥È¥Þ¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ÏÇ»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤¬ÆÃÄ§¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¤Ë¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù
Âçºå²¦¾´Æ½¤¡¡¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÅ·ÄÅßÖÈÓ
²Á³Ê¡§645±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
Âçºå²¦¾¤¬´Æ½¤¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Å·ÄÅßÖÈÓ¡£
¹á¤Ð¤·¤¯ßÖ¤á¤¿ßÖÈÓ¤Ë¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤¬ìÔÂô¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎÆÃÀ½¾ßÌýñ²¤¬¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢ßÖÈÓ¤ÈÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤Ç¤¹¡£
Âçºå²¦¾¥³¥á¥ó¥È¡§¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾Ò²ð
Ä®Ãæ²Ú¤ÇÀÎ¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅ·ÄÅÈÓ¡£
Âçºå²¦¾¤ÎÅ·ÄÅÈÓ¤Ï¤¿¤Þ¤´¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤Õ¤ï¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤í¡×¤Î¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤½¤Î½À¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
Âçºå²¦¾¥³¥á¥ó¥È¡§¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
2025Ç¯1·î¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢ÂçÊÑ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤ÎÅ·ÄÅßÖÈÓ¡Ù¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¤¿¤Þ¤´¤Ï¡¢2025Ç¯¤è¤ê¤â¤¿¤Þ¤´¤ÎÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ª
¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤Î¤ªÅ¹¤Îñ²¤ÎÌ£¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
MOKUBAZA´Æ½¤ ¡¡¤È¤í¡Á¤Ã¤ÈÍñ²«¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼
²Á³Ê¡§645±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥«¥ì¡¼¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖMOKUBAZA¡×¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡£
8¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¥ª¥Ë¥ª¥ó¥½¥Æ¡¼¤Î´Å¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬È´·²¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ë¤È¤í¡¼¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤ëÍñ²«¥½¡¼¥¹¤È¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MOKUBAZA¥³¥á¥ó¥È¡§¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼
ÅöÅ¹¤Î¥Á¡¼¥º¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤È»Ý¤ß¤òÃúÇ«¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤Ë¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥³¥¯¤ò½Å¤Í¤¿°ì»®¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¥Á¡¼¥º¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¸ß¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²¿Ç¯¤â»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÅ¹¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
MOKUBAZA¥³¥á¥ó¥È¡§¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
º£²ó¤Î´Æ½¤¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥º¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹´¶¡×¤È¡Ö¥Á¡¼¥º¤Î°ìÂÎ´¶¡×¤ËÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¿ÅÙ¤âÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ä¥³¥¯¡¢¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤È¤Î¤Ê¤¸¤ß¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥«¥ì¡¼¤È¥é¥¤¥¹¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¼¡¤Ë¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤òº®¤¼¡¢ºÇ¸å¤Ë¥È¥í¥È¥í¤ÎÍñ²«¥½¡¼¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¡ÖMOKUBAZA¤é¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤ÈÍñ²«¥½¡¼¥¹¤Î¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö
²Á³Ê¡§698±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë ¥È¥Þ¥È¤Î»ÀÌ£¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î»ÝÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤ÈÍñ²«¥½¡¼¥¹¤Î¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡×
¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¡¢Íñ²«¥½¡¼¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÆù½Á¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç»¸ü¥Ç¥ß¥½¡¼¥¹¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤¿¤Þ¤´¤Î¤È¤í¤È¤í¥ª¥à¥é¥¤¥¹
²Á³Ê¡§645±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥é¥¤¥¹¤Ë¤È¤í¤È¤í¿©´¶¤Î¤¿¤Þ¤´¤ò¤Î¤»¡¢Ç»¸ü¤Ê¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡£
¤¿¤Þ¤´¤ÏµíÆý¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¸ýÅö¤¿¤ê³ê¤é¤«¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡È¤¤¤í¤¤¤íÁª¤Ù¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤ªÁÚºÚ¡É¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¤¥Ç¥ê¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÉô¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¤ªÃÍÃÊ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡É¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¡Ö¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×¡ÖÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×¡Ö³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À¡×¤ÎÁ´3¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿©Âî¤Î°ìÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤«¤º¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢º£¤À¤±¤Î¤ªÆÀ¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À
²Á³Ê¡§298±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Ï¥à¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡×
¥Ï¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥óÆîÈÚ
²Á³Ê¡§320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Îä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÎä¤¿¤¤¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×
´Å¿Ý¤Ç¤¢¤¨¤¿ÅâÍÈ¤²¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤ä¶Ì¤Í¤®Æþ¤ê¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À
²Á³Ê¡§328±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºÌ¤êË¤«¤Ê¡Ö³¤Ï·¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥µ¥é¥À¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë¡¢¥Þ¥«¥í¥ËÆþ¤ê¤Î¶ñºà´¶¤¢¤ë¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤È³¤Ï·¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£
´¨¤µ¤ÎÂ³¤¯Åß¤Î»þ´ü¤Ë¡È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¡É¤Ê¿©ÂÎ¸³¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¡ÖÀäÉÊÅÐ¾ì¡ª¤Õ¤ï¤Ã¤È¤í¡Á¤¿¤Þ¤´ÊÛÅö¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï¤Ç¤¹¡ù
