この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元教師が解説、AI時代に「活躍する子」と「取り残される子」を分ける能力格差の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「『AIに仕事を奪われる子』にしないために、親が知っておくべきAI時代の教育」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、AI時代における子どもの教育について解説した。



すぎやま氏は冒頭で、「AIが仕事を奪うわけではない。AI時代に適応できなかった人が仕事を失っていく」と断言する。これは、現代においてスマートフォンやLINEを使えない人が仕事で不利になるのと同様の問題であると指摘した。



すぎやま氏はAI時代を生きる人々を5つのタイプに分類する。?AIをつくる人（開発者）、?AIでつくる人（クリエイター）、?AIを使う人（業務効率化を図る人）、?AIで消耗する人（ツールを使いこなせない人）、?AIに全く興味がない人、の5つだ。そして、子どもたちが目指すべきは?〜?の「AIで価値を生み出す側」か「AIを使って仕事を回す側」であり、?や?の立場にならないことが重要だと語る。



さらにすぎやま氏は、「AI時代は能力格差が今まで以上に広がる」と警鐘を鳴らす。AIは人間の能力を拡張する道具であり、もともとの基礎スキルが高い人ほどAIによる恩恵が大きくなるためだ。この基礎的な能力とは「基礎知識、読解力、論理的思考力、クリティカルシンキング」などを指し、これらは学校の勉強を通じて培われると解説。「AI時代だからこそ、基礎学力をつけるための勉強が大事になる」と結論付け、安易に学校の勉強を軽視しないよう呼びかけた。



