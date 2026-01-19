大創産業が展開する「THREEPPY（スリーピー）」に、ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』の新シリーズが登場！

ディズニープリンセス「ラプンツェル」の輝きを日常に取り入れられるアロマディフューザーやLEDランタンなど全42種がラインナップされます☆

ダイソー THREEPPY ディズニー『塔の上のラプンツェル』グッズ

価格：330(税込)〜770円(税込)

発売日：2026年1月19日より順次

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合があります

ラインナップ：全42種

販売店舗：全国のTHREEPPYおよびダイソーネットストア

“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、プリンセスをモチーフとしたデザインなど、遊び心や彩りを持ち味にした「こころ躍る日用品」を展開する「THREEPPY」

「THREEPPY」から、ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』シリーズが発売されます。

物語の主人公であるディズニープリンセス「ラプンツェル」のテーマである“一歩を踏み出す勇気と、新しい世界への希望”が込められたシリーズです。

「ラプンツェル」の特徴である長い髪をイメージした流れるようなラインで、日常にそっと背中を押してくれるグッズを展開。

アロマディフューザーやエコバッグ、LEDランタンなど、「ラプンツェル」の世界観を表現した華やかなグッズで、生活に彩りを与えてくれます☆

アロマディフューザー／フレグランスミスト／インテリア缶各種

グッズ名・価格：

・アロマディフューザー 550円(税込)

・フレグランスミスト 550円(税込)

・インテリア缶各種 各330円円(税込)

「ラプンツェル」のアートを大胆に使用した、インテリアにぴったりなグッズが多数ラインナップ。

日常に癒やしを与えてくれるフレグランスシリーズにも注目です。

ダイカットエコバッグ各種

価格：各500円（税込550円）

付属のポーチに収納して携帯できるエコバッグ。

ポーチにはお友だちの「パスカル」や物語を象徴する太陽のマークなどがあしらわれています。

LEDランタン

価格：770円(税込)

「ラプンチェル」のイメージカラーであるパープルを基調にしたLEDランタン。

お部屋を優しい光で照らしてくれるインテリア雑貨です。

ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンチェル』の世界観あふれるインテリア雑貨や普段使いしやすいグッズがラインナップ。

THREEPPYにて2026年1月19日より順次販売が開始されている『塔の上のラプンツェル』の紹介でした☆

©Disney

