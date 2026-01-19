レインボーの池田直人が「脱いだらすごいです」という女子アナを告白。千鳥のノブが「脱がしてるの？」の驚愕するヒトコマがあった。

【映像】“脱いだらすごい”女子アナ

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには藤田ニコルが登場した。

1年前、アナウンサーもどきと言われた西澤由夏アナ。森香澄に対抗して、密着をしてもらい本当の姿を見てもらうという企画が放送された。その結果、同企画はおよそ60万回再生、YouTubeでは300万回再生越えを記録。さらに西澤アナはこの度、水着写真集を発売することが決定。その記念として再び西澤アナの密着企画「千鳥さん、時は来ました 今度こそ見てられる 西澤由夏の逆襲Part2」が放送された。

スタジオには、西澤アナとプライベートでも交流が深いことを公言しているレインボーの池田直人が登場し「西澤のことは俺に任せろ。唯一の親友、池田直人」と自己紹介。西澤アナは池田が自身のことを「なんでも知っているので」とコメントした。

池田は千鳥の2人に対して「最近、変えたカラコン気になってください」と指摘。西澤アナは最近カラコンを変えたそうで「（池田は）すぐに気づきましたよ」と明かした。千鳥は全く気付いておらず、大悟「なんでそんなことしてるの」と冷静な表情で質問。西澤アナは「可愛くなりたい一心です」と心情を告白した。

池田が、ゲストの藤田に対して西澤のイメージを尋ねると、藤田は「どういうスタイルをしているのかな。アナウンサーさんはワンピースのイメージが多いから」と回答した。これを受けて池田は「脱いだらすごいです」と西澤アナのスタイルについて明かし、ノブは「脱がしてるの？」「脱がしてたら問題やぞ」とツッコミを入れた。

