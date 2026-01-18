Photo:aica

出かけようとしたら、「カギどこ？」「イヤホンがない……」。これ、あるあるです。

そんな日常の小さな小さなストレスを、マグネットコネクター「MAGtico（マグチコ）3.0」があっさり解消してくれました！

細かい雑貨をワンタッチ収納

Photo:aica

バタバタする外出時。必須アイテムであるカギやイヤホンを探して、待ち合わせに遅れてしまう……のを、今年こそはやめたい。

そんなとき見つけたのが「MAGtico3.0」です。

Photo:aica

「MAGtico3.0」はキーホルダーのようにして使う、強力なマグネット付きのアイディアガジェット。一方に持ち歩きたいアイテムを、もう一方をカバンにぶら下げておくなどして使います。

Photo:aica

例えば、玄関のドアや冷蔵庫に忘れがちな小物を貼り付けておき、使用後はもう一方のマグネットにくっつけるイメージ。

ベルトループやリュックのカラビナフックに一方をひっかけたまま、強力マグネットを着脱することでスムーズに使えます。

Photo:aica

サイズはミニサイズとワイドサイズの2種類で、ミニサイズはチタン製、ワイドサイズはアルミ製、色はブラックとポリッシュの2色展開です。

とにかく磁力がすごい

Photo:aica

「MAGtico3.0」を実際に使ってみて、一番印象に残ったのは磁力の強さ。これまで使ってきたマグネット式アイテムとは全然違い、まさに「吸い付く」感じ。

Photo:aica

近づけた瞬間に、迷いなくピタッと吸い付く感覚。揺れや重みがあっても簡単には外れず、「これなら落とさない」という安心感があります。それでいて、外すときは力を入れずにスッと外れる。

Photo:aica

振っても落ちない安心感はその耐荷重にあります。ミニサイズなら約2.2kg、ワイドサイズなら約3.2kgの重さまでOK。マグネットは内部に埋め込み式なので、長い期間の使用で外れることもありません。

探すとなかなかない。スタイリッシュな形状

Photo:aica

「MAGtico3.0」の丸っこいフォルムは使いやすさを追求したうえでのものですが、機能性だけにとどまらない無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインも魅力。バッグのテイストを選ばず自然になじみます。

Photo:aica

アウトドアユースのバッグにつけても、どこかスタイリッシュ。

Photo:aica

レザーのきれいめバッグに合わせても違和感がなく、アウトドア感はゼロ。

Photo:aica

ガチャ活にも寄り添う。主張しすぎないデザインだからこそ、どんなスタイルにも溶け込みます。

実用性が高く、見た目も妥協しない。持ち物にこだわりのある人にはぜひおすすめしたい「MAGtico3.0」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Photo:aica

Source:CoSTORY

本記事制作にあたり創翔合同会社より製品の貸し出しを受けております。