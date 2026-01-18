【大寒波速報】20日以降は強烈な寒波で大雪に警戒！太平洋側でも積雪のおそれ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で「【大寒寒波】強烈かつ長期型 20日以降は大雪警戒 太平洋側も積雪のおそれ」と題した動画を公開。20日以降に日本列島へ到来する寒波について、強烈かつ長期的な影響が懸念され、日本海側を中心に大雪への警戒が必要であると解説した。
松浦氏は、今回の寒波の最大の特徴として「強烈さ」と「影響の長期化」を挙げた。同氏は「1年で最も気温が低くなるこの時期に、強い寒気が流れ込んでくる」と指摘し、西日本や東日本では平年より5度前後も気温が低くなる見込みだと分析。さらに、アメリカ大陸付近にある「ブロッキング高気圧」の影響で寒冷渦が日本付近に停滞し、「5日間平均でもしっかりと日本付近を覆っている」ことから、影響が長期間に及ぶとの見通しを示した。
具体的な降雪については、20日から冬型の気圧配置が強まり、21日から22日にかけて上空の気圧の谷が通過するタイミングで「JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が明瞭になる」と予測。このJPCZが若狭湾付近にかかった場合、「東海地方でも内陸の方まで雪雲が流れ込んでくることがある」と述べ、普段は雪が少ない愛知県南部などでも市街地で積雪する可能性があると注意を促した。
気象庁が発表した大雪に関する早期注意情報にも触れ、21日以降、東北、関東甲信、北陸、東海、近畿、中国の広範囲で警報級の大雪となる可能性が示されていることを伝えた。長期間にわたる大雪は、交通障害や建物被害のリスクを高めるため、十分な警戒が必要だ。
寒波の影響は20日以降、少なくとも週末にかけて続くとみられる。松浦氏は、今後の最新の気象情報をこまめに確認し、大雪への備えを進めるよう呼びかけている。
YouTubeの動画内容
