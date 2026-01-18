この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「彼女、頭良くて可愛い」友人のノロケを横目に…男子大学生が明かした“彼女いない歴＝年齢”のリアル

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、街頭インタビュー動画を公開。結婚式場でアルバイトをしているという男子大学生が、仕事で目撃した感動的なエピソードや、自身の恋愛観、将来の展望について赤裸々に語った。



今回インタビューに応じたのは、19歳と20歳の大学2年生の二人。20歳の学生は、アルバイト先について「結婚式場でバイトしてます」と明かした。仕事内容は、料理の提供や会場のセッティングが主だという。



仕事の中で感動した経験を尋ねられると、彼は新郎新婦が両親へ手紙を読む場面を挙げ、「新婦のお父さんとかが嗚咽して泣いてるのを見て、『ああ、いい結婚式だな』と思います」と語った。多くの結婚式に立ち会う中で、自身が泣くことは「さすがにもうないですけど、結構でも心にきますね」と、仕事のやりがいを覗かせた。



一方で、自身の結婚式については「少数で、家族だけとかでいい」と堅実な理想を語った。また、恋愛事情に話が及ぶと、友人が「彼女います。めちゃくちゃ頭良くて、可愛くて、最高の彼女です」と幸せそうに語る横で、彼は「僕（彼女）いたことないんで」と告白。対照的な二人の関係性が浮き彫りになった。



将来やりたい仕事については、「結婚式場以外だったら別にどこでもいいっす」と意外な本音も飛び出した。人の幸せな門出を支える仕事にやりがいを感じつつも、自身の将来については冷静に見つめる、大学生の等身大の姿が垣間見えるインタビューとなっている。