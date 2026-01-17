大物ＦＡのカイル・タッカー外野手（２８）と４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）で契約したドジャースに厳しい目が向けられている。今オフは大物クローザーのエドウィン・ディアス投手と３年総額６９００万ドル（約１０８億円）で契約。３連覇に向けた企業努力とはいえ、球界のバランスを大きく崩しかねない金満補強に米メディアの反発も強い。

「デイリーメール」は「ＭＬＢの高額出費のチームと少額出費のチームの差が広がり、ファンは激怒している。ドジャースは現在、大谷、山本、スネルを含む１４選手に８桁の給与を払っている」とし、他球団との年俸格差を比較。トップのドジャースは驚異の２１億１４００万ドル（約３３４２億円）でメッツ、ブルージェイズを上回り、ライバルのパドレスとの差は１０億ドル（約１５８０億８０００万円）。一方、レイズはわずか７０７４万ドル（約１１１億８０００万円）でランキング最下位となっているとした。

同メディアは「野球は死んだ、壊れたとファンは批判している。上限を設けないと競争の公平性が損なわれると訴えている」とし「カレッジ」は「多くのファンはドジャースの浪費癖が野球を台無しにしていると非難している」と報じた。

また「アルバット」は「他チームが競争力維持に苦戦する中でドジャースは白紙の小切手を持っているかのようだ。タッカー加入はチームをさらに強化するだけでなく、ＭＬＢの経済格差を浮き彫りにする。タイトルを買っているのかという批判も巻き起こる」と論じた。

サラリーキャップ制導入の圧力が高まる中、タッカー加入で球界における公平性の議論が再燃するのは間違いない。