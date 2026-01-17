アップルはクリエイター向けのアプリをまとめてサブスクリプションで提供する「Apple Creator Studio」を発表しました。

↑お得なクリエイティブセット？（画像提供／アップル）

Apple Creator Studioに含まれるアプリはこちら。

Final Cut Pro（動画編集） Logic Pro（音楽制作） Pixelmator Pro（画像編集） Motion（モーショングラフィックス） Compressor（エンコーディング） MainStage（ライブ演奏用） Keynote・Pages・Numbers（オフィス向け）

今回、iPad向けに新たに提供されるPixelmator Proは「Apple Pencil」に対応。また、タッチ操作に最適化されたインターフェイスを採用しています。

MacとiPad向けのLogic ProではSynth PlayerやコードIDなど、さらに進化したインテリジェンス機能が導入されました。

Apple Creator StudioはApp Storeで1月29日から提供が開始され、価格は月額1780円または年間1万7800円。1か月の無料トライアルが利用できます。サブスクリプションでは、Final Cut Pro、Logic Pro、Pixelmator Pro（MacとiPad）、Motion、Compressor、MainStage（Mac）、Keynote、Pages、Numbers向けのフリーボードのインテリジェンス機能とプレミアムコンテンツ（iPhone、iPad、Mac）が提供されます。

筆者は動画制作の仕事にも従事していますが、買い切りだと5万円のFinal Cut Proがサブスクリプションで使用できるのは魅力的である一方、画像編集や動画編集、音楽編集アプリがひとまとめになっているのは、正直無駄が多い気もします。それでも、さまざまなプロ向けアプリに一度触れてみたい方には、魅力的なサブスクリプションとなりそうです。

Source: アップル

The post 画像、動画、音楽制作まで。新クリエイティブセット「Apple Creator Studio」がサブスクで登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.