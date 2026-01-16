この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

竹田恒泰氏「バックアップは心臓と同じ」システムの復旧が簡単ではない本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネルが「ハッカーの恐怖！どの会社でも可能性がある！？」と題した動画を公開。動画では政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、巧妙化するサイバー攻撃の実態と、多くの企業が誤解しがちな「バックアップがあれば安全」という考え方の危険性について警鐘を鳴らした。



竹田氏は、ハッキングの手口が時代とともに変化していると指摘する。かつては従業員の端末への侵入が主流だったが、現在は「開発責任者や担当者」を直接狙い、ホストコンピューターに侵入する手口が増えているという。これにより、企業の基幹システムが直接的な脅威に晒されるリスクが高まっている。



動画の主眼は、攻撃を受けた後の「復旧の難しさ」にある。「バックアップを取ってあるからといって、ボタン一つで復旧するわけではない」と氏は語る。氏はこれを人間の心臓に例え、「心臓のバックアップがあっても、止まった心臓と入れ替えるには、血管や神経をすべてつなぎ直す手術が必要だ」と説明。システムも同様で、バックアップデータを戻すだけでなく、決済システムや顧客管理システムといった「外部との接続をすべてやり直さなければならない」ため、復旧には膨大な時間と手間がかかると解説した。



「100%逃れる方法はない」からこそ、被害を最小限に抑えるための迅速な検知と復旧体制の構築が重要となる。氏は「地震の避難訓練のように、システム障害が起きた際に『何時間で復旧できるか』を想定した日頃からの訓練が不可欠だ」と強調。サイバー攻撃はもはや対岸の火事ではなく、すべての企業が当事者意識を持つべき課題であると締めくくった。