¥É·³¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢WBC½Ð¾ì¤Ø¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂàÉ½ÌÀ¤Î37ºÐ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È15Æü¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»223¾¡¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¡ÊºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¡Ë3ÅÙ¤ò¸Ø¤ë37ºÐ¤ÎÆ±Åê¼ê¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÁ°²óWBC¤ÏÉé½ýÎò¤òÍýÍ³¤ËÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤º¡¢½Ð¾ì¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï11¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.36¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç18ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿31ºÐ¤ÎÆâÌî¼ê¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤âÊÆ¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿¡£