「カリフォルニアポスト紙」のジャック・ハリス記者がドジャースの開幕戦のチケットが記録的な高騰を示していると報じた。チケットサイト「TickPick」によると、26日（日本時間27日）に行われるダイヤモンドバックスとの開幕戦のチケット価格が記録的な高騰で、二次流通市場での平均購入価格は392ドル（6万2085円）に達している。TickPickによれば、MLBの本拠地開幕戦としては史上最高額。また、MLBの球場で行われるレギュラー