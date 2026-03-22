マリナーズの主力２人が無事に“和解”に至ったようだ。マ軍のＲ・アロザレーナ外野手（３１）が球団を通じて声明文を発表したと２１日（日本時間２２日）、現地メディア「シアトル・タイムズ」が伝えた。アロザレーナが出した声明文は「開幕まであと数日という中で、これが雑音になることは望んでいない。カル（ローリー捕手）とは話をして、試合後に自分が言ったことについて謝罪した。ＷＢＣでの出来事が、僕たちが兄弟であり