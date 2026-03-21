◇MLB オープン戦ドジャース4-3パドレス(日本時間21日、キャメルバックランチ)ドジャースの山本由伸投手がオープン戦でシーズン前最後のマウンドに上がり5回無失点。試合後理想のエース像について語りました。この日の山本投手は初回に157キロの速球で三振にとるなど3者連続三振の立ち上がり、2回に2つの三振、3回にも2つ奪うなど5回7奪三振無失点で終えました。試合後、山本投手は「ツーシームもいいとこ決まってましたし、スト