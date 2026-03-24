ハーパーはWBCでの不振を糧にしているようだ(C)Getty Imagesフィリーズの主砲ブライス・ハーパーは米国代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で本塁打1、打点3と期待されていた数字を残せなかった。決勝のベネズエラ代表戦では8回に2点本塁打を放ったものの、大会を通してヒットはわずか6本、打率.214に沈み米国打線の起爆剤になれず、優勝を逃したチームの中で打撃不振がクローズアップされ続けた。【動