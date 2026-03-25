ドジャース大谷翔平投手（３１）が、開幕前最後のマウンドで改めて規格外の存在感を示した。２４日（日本時間２５日）の本拠地エンゼルス戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場し、２回から４回にかけては打者９人を連続三振で仕留める圧巻の離れ業。４回０／３を投げて８６球、３失点という最終結果だけでは測れない衝撃を残し、地元紙「カリフォルニア・ポスト」は早くも初のサイ・ヤング賞獲得の可能性にまで踏み込んだ。実