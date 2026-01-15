¡Ö¼«Ê¬¤òÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡×»³ËÜ¥â¥Ê49ºÐ¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¡¡¿¼Ìë¤ÎÌÔÊÙ¶¯¡¦3»ù¤Î°é»ù¤òÎ¾Î©¡Ä¡ÈÆñ´ØÆÍÇË¡É¤Î¿®Ç°
¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢¼ÂÄ¾¤ÊË¡Áâ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î»³ËÜ¥â¥Ê¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤ÇÆñ´Ø¤Î»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
Ë¡Áâ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢²È»ö¤È°é»ù¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤À¼õ¸³ÊÙ¶¯¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¥Æー¥Þ¡Ä¡£
3·î¤«¤é¤Î»ÊË¡½¤½¬¤òÁ°¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡È¼«Ê¬¡É¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»³ËÜ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦±Ý±àÅ¯ºÈ¡Ë
¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î»Å»ö¤¬°ìÃÊÍî¤·¡¢¤Þ¤¿3¿ÍÌÜ¤Î»Ò¶¡¤Î½Ð»º¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µ¯¶È²È¤ÎÉ×¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤·¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹½÷¡Ê13¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê11¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê6¡Ë¤Î3¿Í¤Î»Ò¶¡¤â¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¼ê¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤¬¡¢¡Ö²¿¤«»Ï¤á¤è¤¦¡×¤È¤Î·è°Õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁÈ¿¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ²¿¤«¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¼è¤ê¤Å¤é¤¯¡¢»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö¡ÊÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡Ë»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¤â³ä¤È¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£
¿ÆÀÌ¤ËÊÛ¸î»Î¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤È¤¤¤¦»Å»ö¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¿´¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê»ÊË¡»î¸³¤Ë¡Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
°ìÇ°È¯µ¯¤·¤¿»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¤Þ¤º¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤«¡×¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ë¡Áâ¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£½Î¡ÊËÜÉô¡¦ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¡¢2020Ç¯¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Ë¡Ì³¸¦µæ²Ê¡Ê¥íー¥¹¥¯ー¥ë¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤ò¼õ¸³¤·¡¢Æ±²Ê¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡£É×¤¬¡Ö²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬ºÇÂç¤Î¥µ¥Ýー¥È
Áá°ðÅÄÂç³Ø¥íー¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Ï2Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢»þ´Ö¤òÇ±½Ð¤·¡¢¼ø¶È¤ò¼õ¤±Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
½ÐÀÊÍ×·ï¤¬¸·¤·¤¯¡¢½µ4Æü¤Î¼ø¶È¤ÏµÙ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
1Ç¯¼¡¤«¤é2Ç¯¼¡¤Ø¿Êµé¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢É¬½¤²ÊÌÜ¡ÊÌ±Ë¡³Æ²ÊÌÜ¤Ê¤ÉÁ´13²ÊÌÜ¡Ë¤ò°ì¤Ä¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¡£
¡ÖÍ½½¬¡¢Éü½¬¤Î»þ´Ö¤¬½½Ê¬¼è¤ì¤º¡¢ºÇÄã¸Â¤Î½àÈ÷¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤¿¡£
Æü¡¹¤Î²È»ö¤È3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¤Î¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ï¡¢¤¿¤ä¤¹¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÎ¾Î©¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¤ò´°àú¤Ë¤³¤Ê¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡¢¤È»×¤¤¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
º£¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë·è¤á¡¢ÁÝ½ü¤Ê¤É¤Ï¸å²ó¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¡ÖÉô²°¤¬¤Á¤é¤«¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
»Ò¶¡¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿Ìë10»þ¤´¤í¤«¤é¿¼Ìë1»þ°Ì¤Þ¤Ç¤Î2～3»þ´Ö¤òÊÙ¶¯¤Î»þ´Ö¤Ë½¼¤Æ¤¿¡£
É×¤«¤é¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¼êÅÁ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ìµ¸À¤ÎÎå¤Þ¤·¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ìÈÖ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×ÉÔ¹ç³Ê¤Ç¼«¿È¤¬ÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊºÃÀÞ´¶¤â¡Ä
Áá°ðÅÄÂç³Ø¥íー¥¹¥¯ー¥ëºß³ØÃæ¤Î2023Ç¯¤ËÉÔ¹ç³Ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â´¶È¸å¤Î2024Ç¯¤âÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏºÃÀÞ¤ò´¶¤¸¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òµ¾À·¤Ë¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤À¤á¤À¤Ã¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï»î¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤Î¿Í´Ö¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀ¸¡¢¼õ¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢Ä©Àï¤ò¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¸³²ó¿ôÀ©¸Â¤Î5²ó¤Þ¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º¼õ¤±¤ë¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤¡£¤ä¤á¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤ä¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¡¢Á°¤ò¸«¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Î»ÊË¡»î¸³¡£¹ç³Ê¤òÅÁ¤¨¤ëË¡Ì³¾Ê¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç11·î12Æü¡¢¼«Ê¬¤Î¼õ¸³ÈÖ¹æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤è¤ê¤â¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤¡¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¤È¸ý¡¹¤Ë¤Í¤®¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
»ÊË¡¸¦½¤½ê¡Êºë¶Ì¸©ÏÂ¸÷»Ô¡Ë¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎºÛÈ½½ê¡¦ÊÛ¸î»Î²ñ¡¦¸¡»¡Ä£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÊË¡½¤½¬¤Ï¡¢3·î19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë»ÊË¡½¤½¬¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Á¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤ÆË¡Áâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿½÷ÀÊÛ¸î»Î¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÊý¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
»³ËÜ¤µ¤ó¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¥Æー¥Þ¡¦Ê¬Ìî¤Ï¡¢Ãøºî¸¢Ë¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ÈÃøºî¸¢¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
Ê¸²½Ä£¤Î¡ÖÊ¸²½¿³µÄ²ñÃøºîÊ¬²Ê²ñ¡×¤Ï2024Ç¯3·î¡¢¡ÖAI¤ÈÃøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ðËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¡×¤Ç¡¢¡ÖAIÀ¸À®Êª¡ÊAI¤¬À¸À®¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤¬¡ØÃøºîÊª¡Ù¤ËÅö¤¿¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃøÌ¾ºî²È¡¦·Ý½Ñ²È¤ÎºîÉÊ¤È¸«¤Þ¤¬¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âºî¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
Ë¡Áâ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âAIÀ¸À®Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµ¬À©¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤È¡Öµ¬À©¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ÇÆóÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öµ»½Ñ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ë¡Î§¤¬µ¬À©¤·¡¢Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¦¤Þ¤¤¸¢Íø¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
AI¤Î²ÄÇ½À¤Ï¶áÇ¯¡¢¼¡Âè¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢AI¤¬¥Ë¥åー¥¹¤òÆÉ¤á¤Ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¸¤¤Ë¡Î§¤Î´ðËÜ½ñ¤¬Æþ¤Ã¤¿AI¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ë¡Î§ÁêÃÌ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤ä¡¢¤³¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤éÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¥½¤¤ÉôÊ¬¡¢¸¶ÅÀ¤ËÊÖ¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬AI¤Ë¾¡¤Æ¤ëÉôÊ¬¡£¤½¤³¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¡¢°Â¿´´¶¤òÆÀ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
AI¤ÈË¡Î§¡¢AI¤È¿Í¡£Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤Ë¤âÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤«¤éË¡Áâ¤ØÅ¾¿È¤¹¤ë¼«¤é¤Î¿®Ç°¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£±Ý±àÅ¯ºÈ
1965Ç¯¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»äÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò6Ç¯¤«¤±Â´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥º¼Ò¡¢¼¯»ùÅç¿·Êó¼ÒÅìµþ»Ù¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸µ¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ËÉ±Ò¥Ûー¥à¿·Ê¹¼Ò¡Ê¼«±ÒÂâÀìÌç»æÈ¯¹Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¡¢ÉðÆ»·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·»ÎÆ»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ´©¹Ô¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£