『山本モナ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
腹筋マシンやスクワットで身体を鍛える姿に「すごい筋力」と称賛の声
よろず~ニュース
早稲田大学ロースクール在学中は2023年に不合格、2024年も不合格となった
弁護士JPニュース
山本のブログに記載された事務所の電話番号に連絡すると男性が出たという
週刊女性PRIME
新しい家族の誕生を喜びつつ「三人子育て、どうなることやら」と本音も
オリコンニュース
2015年1月から3人目の妊活に挑み、排卵誘発剤などを服用していたという山本
NEWSポストセブン
「ここ数年は仕事をセーブし、子育てに専念していました」と芸能プロ関係者
芸能界で生き残るために子育てでも成功を収める必要があると芸能プロ関係者
週刊誌に激写された路チュー写真は「魅惑的」だったとスポーツ紙カメラマン
山本モナはバッシングの嵐で、アナウンサーとしてはほぼ再起不能となった
マイナビ学生の窓口
第3子出産をめぐる苦悩を証、女性ファンの共感を呼んでいる
日刊ゲンダイDIGITAL
千野アナはセレブ婚をしたが、人身事故を起こし当分復活の予定がないという