¡Ú¶ËÇö¡¦·ÚÎÌ¡Û16¥¤¥ó¥Á¤Ç1.35¥¥í¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖCHUWI CoreBook Air Plus¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢16ÂÐ10¤Ç¤¹¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡Ú¶ËÇö¡¦·ÚÎÌ¡Û16¥¤¥ó¥Á¤Ç1.35¥¥í¤È¤¤¤¦·ÚÎÌ¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖCHUWI CoreBook Air Plus¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢16ÂÐ10¤Ç¤¹¤«¤é¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£16¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é1.3kgÂæ¤Î·Ú¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤¿CHUWI¤Î¿··¿¥Îー¥ÈPC¡ÖCoreBook Air Plus¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¸ÍÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¶âÂ°À½¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¼Á´¶¤ò¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤òÀä»¿¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤Î·Ú¤µ¤Ç¡¢16¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼ÂÂ¬ÃÍ¤Ï1325g¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·Ú¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤½¤Î·ÈÂÓÀ¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½Ä²£Èæ16:10¡¢²òÁüÅÙ1920¡ß1200¥Ô¥¯¥»¥ë¤Î16¥¤¥ó¥Á±Õ¾½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¡Öºî¶ÈÎÎ°è¤¬¤â¤¦¹¤¯¤Æ¡¢»È¤¤¾¡¼êºÇ¹â¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢CPU¤ËAMD Ryzen 5 6600H¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤â¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤¬9000Ä¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¾ïÅª¤Êºî¶È¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÉé²Ù¤¬¤«¤«¤ëºî¶È¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëÀÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÀÇ½¤ÈÉÊ¼Á¤ò8Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¤³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î¤´»þÀ¤¤Ë8Ëü±ßÂæÈ¾¤Ð¤ÇÇã¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£Áí¹çÉ¾²Á¤È¤·¤Æ82ÅÀ¤È¤¤¤¦¹âÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤±¡¢²Á³Ê¡¢ÀÇ½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·Ú¤µ¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
