LAPONE GIRLS¡¢¸µME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤á¤°¤ë°ìÉôÊóÆ»¤ËÀ¼ÌÀ¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÚLAPONE GIRLSÀ¼ÌÀ¡õCOCORO¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦ME:I¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖLAPONE GIRLS¡×¤¬14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÉÕ¤Î¸µME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦COCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡¢ME¡§I¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2026Ç¯1·î14ÆüÉÕ¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸µME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´À¼±ç»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¤ç¤¦14Æü¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤ËCOCORO¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²óÅú¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢COCORO¤È»öÌ³½ê¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ä·ÀÌó½ªÎ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ç§¼±¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢COCORO¤ÏÆ±Æü¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Î»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¡Ö°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¡×¡Ö½µ´©»ïÊóÆ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÊó¹ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡COCORO¤Ï¡¢2000Ç¯11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£24Ç¯4·î17Æü¤ËME:I¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25Ç¯3·î29Æü¤Ë¡ÖME:I¤ÎCOCORO¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¡¢µÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼£ÎÅ¤ÈµÙÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢³èÆ°µÙ»ß¡£25Ç¯12·î22Æü¤ËRAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¯Æâ¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£LAPONE GIRLSÊó¹ðÁ´Ê¸
¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
2026Ç¯1·î14ÆüÉÕ¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸µME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´À¼±ç»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ME:I¤Ø¤Î¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚCOCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¢¨Ë¡Î§»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø
²ÃÆ£¿´¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Î»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯3·î¤Ë¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç»ä¤Îµ¢¤ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î¿´¤äÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¤´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Þ¤Ç¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤¤ë¸»¤Ç¤·¤¿¡£
ËèÆü¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÃæ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙºÃÀÞ¤·¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤â1¤Ä1¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤Ç´¶¼Õ¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á´¤Æ¤È¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤âME:I¤ÎCOCORO¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¤Ä1¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤òÁÛ¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤âÃ»¤¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ME:I¤ÎCOCORO¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ´Ö¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ME:I¤ÎCOCORO¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÆ£¿´¤È¤·¤Æí÷¤·¤¯Êâ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç11¿Í¤ÎME:I¤òË¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
²ñ¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤º¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥ó¥°¥ëÉ½µ¡Ë
³¤³°¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø
¾¯¤·Ä¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2024Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¡¢ME¡§I¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö2026Ç¯1·î14ÆüÉÕ¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸µME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¤ç¤¦14Æü¤Ë¤Ï¡¢°ìÉô½µ´©»ï¤ËCOCORO¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë²óÅú¤·¤¿µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢COCORO¤È»öÌ³½ê¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ä·ÀÌó½ªÎ»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ç§¼±¤ÎÁê°ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢COCORO¤ÏÆ±Æü¡¢Ë¡Î§»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Î»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤ä¤³¤ì¤«¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£Ã´ÅöÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¡Ö°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¡×¡Ö½µ´©»ïÊóÆ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ººÊó¹ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡COCORO¤Ï¡¢2000Ç¯11·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£24Ç¯4·î17Æü¤ËME:I¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25Ç¯3·î29Æü¤Ë¡ÖME:I¤ÎCOCORO¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¡¢µÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼£ÎÅ¤ÈµÙÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢³èÆ°µÙ»ß¡£25Ç¯12·î22Æü¤ËRAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤È¤È¤â¤Ë¡Ö2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤ÎÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢ME:I¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¯Æâ¤Ç¤Î³èÆ°½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£LAPONE GIRLSÊó¹ðÁ´Ê¸
¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
2026Ç¯1·î14ÆüÉÕ¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸µME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³ºÅöµ»öÃæ¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ÀÌó¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò´Þ¤àÆâÍÆ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Î¸øÉ½¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´À¼±ç»ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤ME:I¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ME:I¤Ø¤Î¤´»Ù±ç»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚCOCORO¡Ê²ÃÆ£¿´¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û¢¨Ë¡Î§»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø
²ÃÆ£¿´¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Î»ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯3·î¤Ë¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç»ä¤Îµ¢¤ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î¿´¤äÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¤´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Þ¤Ç¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤¤ë¸»¤Ç¤·¤¿¡£
ËèÆü¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÃæ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙºÃÀÞ¤·¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤â1¤Ä1¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤Ç´¶¼Õ¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Á´¤Æ¤È¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
É¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢ºÇ¸å¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤âME:I¤ÎCOCORO¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÃæ¤Çµ±¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤Ç²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò»ä¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤·¤Ã¤«¤êÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¤Ä1¤Ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤òÁÛ¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Æ¤âÃ»¤¤´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬ME:I¤ÎCOCORO¤È¤·¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤»öÌ³½ê¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Ç¤âÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»þ´Ö¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¡¢º£¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¾Ð´é¤òËº¤ì¤º¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ME:I¤ÎCOCORO¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÆ£¿´¤È¤·¤Æí÷¤·¤¯Êâ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç11¿Í¤ÎME:I¤òË¾¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
²ñ¤¦¤³¤È¤â½ÐÍè¤º¡¢¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¹¬¤»¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ï¥ó¥°¥ëÉ½µ¡Ë
³¤³°¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ø
¾¯¤·Ä¹¤¤Ê¸¾Ï¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎÏ¤ÈÍ¦µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª