相模原市内の私立の幼稚園型認定こども園で２０２４〜２５年、園児が当時の園長によって、長時間の正座をさせられたり、両手にバケツを持って立たされたりしていたとして、県と市が虐待行為と認定し、園に改善勧告を行っていたことがわかった。市こども・若者政策課によると、２５年９月に通報があり、同年１０月、県と合同で立ち入り調査した。当時の園長以外の教職員約３０人から聞き取り調査をした結果、二つの事案が判明し