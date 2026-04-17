京都府南丹市で安達結希くんの遺体が遺棄された事件。警察によりますと、逮捕された父親の安達優季容疑者が、母親とともに、結希くんを捜索するために市内に配布された張り紙を作成していたことが16日、新たにわかりました。この張り紙を「優季容疑者から受け取った」と話す人を取材しました。■情報提供を求める張り紙優季容疑者も作成か父親の優季容疑者は、どんな人物なのか。「news zero」が注目したのは、結希くんについて