首相官邸で開かれた日本成長戦略会議の戦略分野分科会の会合＝16日午後政府は16日、日本成長戦略会議の戦略分野分科会の会合を開いた。重点的に支援する17分野の産業に関し、細分化した34項目の製品・技術の官民投資拡大に向けた工程表の素案を提示。自動運転車の販売台数について2030年代に世界シェア25％を目指す目標などを盛り込んだ。先行公表した27項目と合わせ、素案の概要が出そろった。今夏にまとめる日本成長戦略に反