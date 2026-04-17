国際スケート連盟が反応ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来木原龍一組（木下グループ）が17日、自身のインスタグラムで現役引退を発表した。これを受け、国際スケート連盟（ISU）が異例の労いメッセージを送った。2人は午前7時15分ごろ、共同投稿で「この度、三浦璃来木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から