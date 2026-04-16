書店に行けば、人工知能（AI）の急速な普及に伴い、消え去る仕事や注目を浴びる仕事を予想する本があふれている。 まだまだ先の話と思うかもしれないが、デジタル化が進んでいる韓国では、業種ごとの明暗が鮮明になっている。特にこれまで積極的に新入社員を募集していたIT・通信企業が採用枠を大幅に減らしていることに関心が集まっている。 韓国の就職情報サイト「キャッチ」のまとめによると、IT・通信企業の今年3月の新規