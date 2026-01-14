ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を1月30日より8月18日にかけて開催する。

期間限定のアトラクション「呪術廻戦・ザ・リアル 4-D」には、作中の虎杖悠仁たちキャラクターが登場する。こちらは5月10日までが第1弾、その後の8月18日までが第2弾として異なる2つのストーリーが楽しめる。コラボメニューとグッズも合わせて販売される予定で、イベント開始に先駆けて情報が公開された。

コラボメニューとしては「呪術高専1年ズのサンドウィッチセット」、「呪術高専のグレープフルーツ・レモネード」、「夏油 傑のムース ～チョコレート＆オレンジ～」 、「五条 悟のムース ～ヨーグルト＆ブルーベリー～」がフレンチスタイルのカフェ「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」にて1月29日より提供される。また、シネマ 4-D前フードカートでは「黒閃！ チキンピザブレッド ～旨辛ガーリック～」と「虚式『茈』 チュリトス ～ミックスベリー味～」の販売を予定。

グッズはアトラクションに連動したアートをプリントする「ステンレスタンブラー」と「Tシャツ」が販売。虎杖や五条の「ぬいぐるみキーチェーン」も用意され、こちらもコラボメニューと同じく1月29日より販売が開始される。

「呪術高専1年ズのサンドウィッチセット」

「呪術高専のグレープフルーツ・レモネード」

左：「夏油 傑のムース ～チョコレート＆オレンジ～」 右：「五条 悟のムース ～ヨーグルト＆ブルーベリー～」

左：「黒閃！ チキンピザブレッド ～旨辛ガーリック～」 右：「虚式『茈』チュリトス ～ミックスベリー味～」

「ステンレスタンブラー」

「Tシャツ」

「ぬいぐるみキーチェーン」

「呪術廻戦×ストーリー・ライド」開催概要

開催期間：第一弾 1月30日～5月10日

第二弾 5月11日～8月18日

アトラクション形式：ストーリー・ライド

場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

※「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ～バックドロップ～」では体験できません

※「呪術廻戦×ストーリー・ライド」は、メンテナンスのため2月2日～2月21日休止します。メンテナンス期間は変更する場合があります

※「呪術廻戦×ストーリー・ライド」第二弾の詳細については、後日発表します

