190¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÀ¤³¦´ð½à¡£U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDF⼩Àô²Â¸¾¤¬GSºÇ½ªÀï¤ÇÀäÉÊ¥¯¥í¥¹¡¢¡ÈÀÄ¿¹»³ÅÄ°é¤Á¡É¤ÎÂç´ï¤ËÉº¤¦ÈôÌö¤ÎÍ½´¶¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡ÎU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡ÏÆüËÜ£²¡Ý£°¥«¥¿¡¼¥ë¡¿£±·î13Æü¡¿King Abdullah Sports City Hall Stadium
¡¡190¥»¥ó¥Á¤Î¹â¤µ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÀ¤³¦´ð½à¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤ë±¦SB¤¬ÈôÌö¤ÎÍ½´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡£¤¹¤Ç¤Ë¼ó°ÌÄÌ²á¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¡Êº£Âç²ñ¤Ï28Ç¯²Æ¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ¤¶¤¹21ºÐ°Ê²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç»²Àï¡Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ£³Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤«¤é£¸¿Í¤ÎÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£±¦SB¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿DF⼩Àô²Â¸¾¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤À¡£
¡¡¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤¿UAE¤È¤ÎÂè£²Àá¡Ê£³¡Ý£°¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï±¦SB¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë´Ä¶¤â¤¢¤ê¡¢½øÈ×¤«¤é»ý¤ÁÁ°¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤òÉð´ï¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤ä¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¡Ê¾®Àô¡Ë
¡¡ÎäÀÅ¤Ë»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê»ÑÀª¤Ç¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¡£¼éÈ÷»þ¤Ï£µ¡Ý£´¡Ý£±¡¢¹¶·â»þ¤Ï£³¡Ý£²¡Ý£´¡Ý£±¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥µ¥¤¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¾å¼ê¤¯¸£À©¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤Ï30Ê¬¡£MFÅèËÜÍªÂç¡ÊÀ¶¿å¡Ë¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡£
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½³¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢°ìÈÖ±ü¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎFW¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¤ËÆÏ¤¯¡£¤³¤ì¤ò¸ÅÃ«¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¾®Àô¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤â±¦¥µ¥¤¥É¤ò²¿ÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤·¡¢¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡£¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â±¿Æ°ÎÌ¤ÏÍî¤Á¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¹â¤µ¤ÈÂ®¤µ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢CB¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ»þÂå¤Ï¹â¹»£²Ç¯¼¡¤Î¥Ü¥é¥ó¥Áµ¯ÍÑ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤Ç¤ÏDF»³ËÜ¸×¡Ê¸½¡¦ÅìÍÎÂç¡Ë¤È¤ÎCB¥³¥ó¥Ó¤Ç¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¡£24Ç¯½Õ¤ËÌÀ¼£Âç¤Ø¿Ê³Ø¤·¤Æ¤«¤é¤âCB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºòÇ¯£¹·î¤Ë±¦SB¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½Îò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤Ï¡¢¤ï¤º¤«£²¤«·î¸å¤Ë¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½é¤á¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£È¾Ç¯Á°¤Þ¤ÇÂåÉ½¤È¤ÏÌµ±ï¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Çº£¤ä¡¢À¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤â¾®Àô¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡ËÜ¿Í¤â¼ê±þ¤¨¤Ï½½Ê¬¡£¡ÖÆ±À¤Âå¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºòÇ¯11·î¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¶¯Å¨¤ÈÀï¤¦·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÃÏ¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤àÀ®Ä¹³ô¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¶²¤ì¤º¤Ë»Å³Ý¤±¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤±¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¾¾ÈøÍ´´õ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
