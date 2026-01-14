ÊÆÂçÅýÎÎ¡¢¥À¥Ü¥¹²ñµÄ½ÐÀÊ¤òÈ¯É½¡¡¥¹¥¤¥¹³«ºÅ¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û¥¹¥¤¥¹¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWEF¡Ë¤Ï13Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ëÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î½ÐÀÊ¤ÏÂè1¼¡À¯¸¢´ü¤Î2020Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë²ñµÄ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤«¤éÀ¯ÉÜ¼óÇ¾¤äÀ¯ºâ³¦¤ÎÍ×¿Í¤é¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÈ¯¸À¤ä¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±éÀâ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏºòÇ¯1·î¡¢ÂçÅýÎÎ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¥È¥Ã¥×¤Ë¼«¹ñÍ¥Àè¤òÀë¸À¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢ÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡ÊOPEC¡Ë¤Ë¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¤Î°ú¤²¼¤²¤òµá¤á¤¿¡£