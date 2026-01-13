À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎµðÂç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ø¡Ú2030Ç¯Âå¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á¡Û3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë½¸Ìó¤Î¡Ö¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¹½ÁÛ¤È¡Ö¿·±ØÃÂÀ¸¡×¤ÇÂè2¤Î³«¹Á¤Ø¡ª
³«¹Á¤«¤éÌóÈ¾À¤µª¡£ÆüËÜ¤Î¶õ¤ÎÉ½¸¼´Ø¡¦À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤¬¤¤¤Þ¡¢²áµîºÇÂç¤ÎÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·µà²½¤·¤¿»ÜÀß¤ÎºÆÊÔ¤È¡¢Ê¬»¶¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î½¸Ìó¡£À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÍøÊØÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¹½ÁÛ¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£2028Ç¯ÅÙËö¤Î³êÁöÏ©¤ÎÁý¶¯¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¡Ö¿·±Ø¡×¶¡ÍÑ¤È´ûÂ¸±Ø¤ÎÊÄº¿¡¢¿·µðÂç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶õ¤ÎÎ¹¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡ÖÂè2¤Î³«¹Á¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Í¼±¼Ô¤ä¹ñ¸©»ÔÄ®¤Î°Ñ°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ø¿·¤·¤¤À®ÅÄ¶õ¹Á¡Ù¹½ÁÛ¸¡Æ¤²ñ¤ä¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ëÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á»ñÎÁ¤ò¸µ¤Ë¡¢2026Ç¯½éÆ¬»þÅÀ¤Î¿·¤·¤¤À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î¾ðÊó¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬½¸Ìó¡ª¡Ö¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¤Ø¡ª
¸½ºß¡¢À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ï¡¢2ËÜ¤Î³êÁöÏ©¡Ê4,000m¡¦2,500m¡Ë¤È¡¢3¤Ä¤ÎÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯´ÖÈ¯ÃåÍÆÎÌÌó34Ëü²ó¡¢¹ç·×½èÍýÇ½ÎÏ5,700Ëü¿Í¡Ê£±ÆüÊ¿¶Ñ15.6Ëü¿Í¡Ë¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢B³êÁöÏ©¤Î2,500£í¤«¤é3,500m¤Ø¤Î±äÄ¹¤È¡¢¿·¤·¤¤3,500£í¤ÎC³êÁöÏ©¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢2028Ç¯ÅÙËöÌÜÅÓ¤ÇÇ¯´ÖÈ¯ÃåÍÆÎÌ¤¬Ìó50Ëü²ó¤Ë¤Ê¤ëÁý¶¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï¡¢Âè1¡ÁÂè3¤È3¤Ä¤ÎÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ò½¸Ìó¤·¤¿Âç¤¤Ê¡Ö½¸Ìó·¿¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡×¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö¥í¥ó¥°¥Ô¥¢·¿¡×¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë
¿·¤·¤¤¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÎÍøÅÀ¤ä·çÅÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤òÄ¹¤¯¿¤Ð¤¹¡Ö¥í¥ó¥°¥Ô¥¢·¿¡×¤¬Êâ¹Ô¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤ä¹Ò¶õµ¡¤ÎÁö¹ÔÀ¤ÎÌÌ¤Ê¤É¤ÇÍ¥°Ì¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥Ô¥¢·¿¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Î¡¡¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ê¤Î¡©
¸¡Æ¤¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍøÅÀ¤«¤é¡¢¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ ¡§¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤ë¤¹¤³¤È¤ÇÁ´¤Æ¤Î¼êÂ³¤¤¬1¤Ä¤Î·úÊª¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¤¹½Â¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¾è¤ê·Ñ¤® ¡§ ¸½ºß¤Ï¡¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë1¤«¤é¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë2¤ä3¤Ê¤ÉÂ¾¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ÜÆ°¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝÀþ¡¦¹ñÆâÀþ¤Î¾è¤ê·Ñ¤®¤¬Æ±°ì·úÊªÆâ¤Ç´°·ë¤·¡¢¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸úÎ¨Åª¤Ê±¿±Ä ¡§ ¶õ¹Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥ê¥½¡¼¥¹¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â¸úÎ¨¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½¸Ìó·¿¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹¤¤ÆâÉô¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë
¿·¤·¤¤¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î·úÊª¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢±ä¤ÙÌÌÀÑÌó95Ëü¡Á115ËüÖ¡¢¸ÇÄê¥²¡¼¥È¿ô¤ÏÌó100¥²¡¼¥È¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡¢Ç¯´ÖÈ¯ÃåÍÆÎÌ50Ëü²ó²½¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ç¯´ÖÎ¹µÒ¿ô7,500Ëü¿Í¤ò°·¤¨¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÉô¤Ï¡¢¸÷¤ä¼«Á³¤Î¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿³«ÊüÅª¤ÊÆâÉô¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢ÍøÊØÀ¡¦²÷Å¬À¡¢ÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÎÄÉµá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹³ÎÊÝ¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×ºÇ¿·¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥È¥é¥Ù¥ë¡×µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¼«Æ°¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óµ¡¤ä¼«Æ°¼ê²ÙÊªÍÂ¤±µ¡¡¢¹âÅÙ¤ÊÊÝ°Â¸¡ºº¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÝ°Â¸¡ºº¸å¡×¤ÎÂÎ¸³¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ï¡¢·×²èÅö»þ¡¢ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á±óÊý¤«¤éÁá¤á¤ËÍè¹Á¤¹¤ëÎ¹µÒ¤ä¤ª¸«Á÷¤êµÒ¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥óÁ°¤Î¡Ö°ìÈÌ¶è°è¡×¤¬¹¤¤¹½Â¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¤³°¶õ¹Á¤Î·¹¸þ¤Ë¹ç¤ï¤»¡ÖÀ©¸Â¶è°è¡ÊÊÝ°Â¸¡ºº¸å¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×¤ÎÂçÉý¤Ê³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ°Â¸¡ºº¸å¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¶¹¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬ÄÙ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Çº¤ß¤Î²ò¾Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶õ¹Á¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯²ò¾Ã¤È¡Ö30Ê¬·÷Æâ¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï
À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤Î¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Å´Æ»¤¬56¡ó¡¢¥Ð¥¹¤¬24¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å´Æ»µÚ¤Ó¥Ð¥¹¤È¤¤¤¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍøÍÑ¤¬Ìó80¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤ÎÅ´Æ»¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÈµþÀ®ÅÅÅ´¤Î2¼Ò¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µþÀ®¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼µÚ¤ÓÀ®ÅÄ¥¨¥¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊNEX¡Ë¤Ï¡¢2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þº®»¨Î¨¤¬100¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢µþÀ®¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï2040Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¥Ô¡¼¥¯»þº®»¨Î¨¤¬150¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹ÆÃµÞ¤äµþÀ®ËÜÀþ¤â2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ïº®»¨Î¨¤¬150¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤ÎÅ´Æ»¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á³°¤Î°ìÉô¶è´Ö¡ÊÌó9km¡Ë¤ÎÃ±Àþ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢JR¤ÈµþÀ®¤¬ÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤Ç¡¢¸µ¡¹¤ÏÅìµþ±Ø¤ÈÀ®ÅÄ¶õ¹Á±Ø¤ò·ë¤Ö¡ÖÀ®ÅÄ¿·´´Àþ¡×¤Î·úÀß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1974Ç¯¤ËÃå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úÀßÈ¿ÂÐ±¿Æ°¤¬¤¢¤ê·×²è¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1991Ç¯¤Ë¤³¤Î¶è´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢JR¤¬Ã±Àþ¤Ç³«¶È¡£2010Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µþÀ®ÅÅÅ´¤¬ËÌÁíÅ´Æ»ËÌÁíÀþ¤òÅì¤Ë±ä¿¤¹¤ë·Á¤ÇÀ®ÅÄ¥¹¥«¥¤¥¢¥¯¥»¥¹Àþ¤òÀ°È÷¤·¡¢JRÀþÏ©¤ÎÎÙ¤Î¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢µþÀ®¤ÎÃ±Àþ¤ÎÀþÏ©¤¬Éß¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£JR¤ÈµþÀ®¤Ç¤ÏÀþÏ©¤ÎÉý¡Êµ°´Ö¡Ë¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸ÀþÏ©¤ò¶¦ÍÑ¤·¤Æ¤ÎÊ£Àþ²½¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢¿·´´Àþ¡¦¥ê¥Ë¥¢±Ø¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Ø¤ÎÁ÷µÒµòÅÀ¤ä¡¢À®ÅÄ¶õ¹ÁÍøÍÑÎ¹µÒ¤ÎÂ¿¤¯¤¬Âè°ìË¬ÌäÀè¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþÅÔ¿´¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶¯²½¤·¡¢Â®Ã£À¡¦ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¹à¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¶õ¹ÁÏ©Àþ¡¦±Ø¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¦Ã±Àþ¶è´Ö¤Î²ò¾Ã¡§¶õ¹Á¤«¤éÅÚ²°¤Þ¤Ç¤ÎÌó9km¤Î¶è´Ö¤Ï¸½ºß¡¢JR¤ÈµþÀ®¤¬1Àþ¤º¤Ä»ÈÍÑ¤¹¤ëÃ±Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Îó¼Ö¤ÎÁýÈ¯¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤ÎÊ£Àþ²½¤ò´Þ¤á¤¿¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦º®»¨´ËÏÂ¤ÈÍ¢Á÷ÎÏÁý¶¯¡§ 2030Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¡¢Å´Æ»ÍøÍÑ¼Ô¤¬¸½ºß¤ÎÌó1.6ÇÜ¡ÊÌó4,770Ëü¿Í/Ç¯¡Ë¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤äÀ®ÅÄ¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Îº®»¨Î¨¤¬100%¤òÄ¶¤¨¡¢¾è¼Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÁýÈ¯¤ä¼ÖÎ¾¤ÎÄ¹ÊÔÀ®²½¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·±Ø¤ÎÀ°È÷¡§¸½ºß¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê½¸Ìó¥ï¥ó¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÀ°È÷¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Î¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ËÄ¾·ë¤·¤¿ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¿·±Ø¡×¤ÎÀßÃÖ¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾è¼Ö»þ´Ö¤ä¾è¤ê·Ñ¤®²ó¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤ÆÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¹ÁÆâÆ»Ï©¤Î¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¯²½
¤Þ¤¿¡¢Æ»Ï©¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÎ¹µÒ¤ä²ßÊª¡¢½¾¶È°÷Æ°Àþ¤¬º®ºß¤·¤ÆÊ¬´ô¤¬Â¿¤¯¤ÆÈ½¤ê¤Ë¤¯¤¤Æ»Ï©¤òºÆÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²¡¼¥È¤«¤é¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¤ò²þÁ±¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¿·²ßÊªÃÏ¶è¤ÎÀ°È÷¤â¡ª¶õ¹ÁÆâ¤Î¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤âÁªÄêÃæ
¹ñºÝÀþ¤Î²ßÊª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î¸½¾õ¤Î²ßÊª¼è°·Ç½ÎÏ¤¬Ç¯´Ö¤ÇÌó240Ëü¥È¥ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢È¯Ãå²ó¿ô¤¬50Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï²ßÊªÎÌ¤Ï300Ëü¥È¥ó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê²ßÊª»ÜÀßÀ°È÷¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¶õ¹ÁÆâ¤ÇÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë²ßÊªÃÏ¶è¤Ê¤É¤ò¡¢¿·Î¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎËÌÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¹½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·²ßÊªÃÏ¶è¤ÈÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò·ë¤Ö²ßÊª¡¦½¾¶È°÷¤Ê¤É¤Î¿·¤·¤¤¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¶õ¹Á¼þÊÕ¤È¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ò·ë¤Ö¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ¢Á÷¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¿·¤¿¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Áö¼°¥í¡¼¥×¥¦¥§¥¤¤ÎZippar¤ä¥â¥Î¥ì¡¼¥ë¡¢¼¡À¤Âå·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡ÊLRT¡Ë¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤È¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¡¡¼¡À¤Âå¥í¡¼¥×¥¦¥¨¡¼ À®ÅÄ¶õ¹Á¡ÖÂè2¤Î³«¹Á¡×¸«¿ø¤¨Æ³Æþ¤Ê¤ë¤«¡© ¼«Æ°±¿Å¾¤Ç¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë´Ö°ÜÆ°¤â¡ª https://tetsudo-ch.com/13018328.html
¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï¡¢2030Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×1¥ª¡¼¥×¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹
·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÂè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÆîÂ¦ÉÕ¶á¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤¹ ¡£¶õ¹Á¤Î±¿ÍÑ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÃÊ³¬Åª¤ËÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2028Ç¯ÅÙËö»þÅÀ
B³êÁöÏ©¤Î±ä¿¡Ê2500£í¢ª3500m¡Ë¤ÈC³êÁöÏ©¡Ê3500m)¤Î¿·Àß¤¬´°Î»¤·¡¢Ç¯´ÖÈ¯ÃåÍÆÎÌ¤¬50Ëü²ó¤Ë³ÈÂç¡£
ÅìÀ¾Í¶Æ³Ï©¤òÆîÂ¦¤ØÀ¹ÂØ¤¨¡¢T2¡Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë2¡ËÆîÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÅìÂ¦È¾Ê¬µÚ¤Ó¿·±ØÅùÀ°È÷Ãå¼ê¡£¡Ê²¼¿Þ¤ÎÃæ±û¤¬¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë2¡Ë
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×1¡Ê2030Ç¯ÂåÁ°È¾º¢¡Ë
¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÎÈ¾Ê¬¤È¡Ö¿·±Ø¡×¤¬¶¡ÍÑ³«»Ï¡£¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ÈT2¡¦T3¡Ê¿Þ¤ÎÃæ±ûº¸¤Î·úÊª¡Ë¤ò»ÃÄêÅª¤Ê¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ò°ìÂÎÅª±¿ÍÑ¡£¸½ºß¤ÎÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¤Þ¤¹ ¡Ê²¼¿Þ¤Î²¼Éô·úÊª¤¬Âè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ë¡£
¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×2¤È£³¡ÊºÇ½ªÃÊ³¬¡Ë
Áý¾²¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤ËÁ´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÃÊ³¬Åª¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆT1À×ÃÏ¤Ø¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹ÁýÃÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ûÂ¸¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±¿ÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ë½¸Ìó¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸»»á¤ÎÁÛÄê¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê·úÊª¤ËÁ´¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ¹Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¿·¤·¤¤À®ÅÄ¶õ¹Á¡£
Ã±¤Ê¤ëµðÂç²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈÆüËÜ¤é¤·¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¸¼´Ø¸ý¤Ø¤Î¿Ê²½¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£2030Ç¯Âå¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ëÀ®ÅÄ¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢º£¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§À®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡Ö¿·¤·¤¤À®ÅÄ¶õ¹Á¹½ÁÛ¸¡Æ¤²ñ¡×»ñÎÁ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ë
³ùÅÄ·¼¸ã
¡ÊÎ¹¤È½µËö¤ª¤Ç¤«¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë