ポケモンは、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて「ピカピカボックス2026」の追加抽選応募受付を開始した。期間は1月16日16時59分まで。

「ピカピカボックス2026」は、「コイキングバッグ」とポケモングッズが数点入った福箱商品。「コイキングバッグ」はコイキングバッグ（オス）・コイキングバッグ（メス）・金のコイキングバッグのうち、いずれか1つがランダムで入っている。

応募には会員登録が必要。抽選結果は会員マイページの「抽選申込み履歴」で確認できるほか、当選者にはメールで案内される。

当選者は「マイページ＞抽選申込み履歴＞各抽選詳細」から、期限内に注文手続きを行なう必要がある。

