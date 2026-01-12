登山家の必須ウエアとして開発されたダウンジャケットが、冬のおしゃれアウターとして日本でも定着したのは1990年代のこと。近年は、一着あたり20万円はくだらない高級品が人気を集めており、実際に街を行き交う人たちが着ているダウンにはハイブランドのロゴが見えている。賃金水準はさして上昇していないなか、食品や日用品の価格高騰に悩む日本の一般市民が、なぜ高級ダウンを着用できているのか。ライターの宮添優氏が、正規品由来の「ワケアリ」ダウンを入手している人たちについてレポートする。

一日の最高気温が一桁までしか上がらず、いよいよダウンジャケットが手放せない季節がやってきた。この数年、特に人気があるのはモンクレール、カナダグースといった価格帯が10〜20万円以上する、高級ダウンジャケットである。ファッション誌編集者が解説する。

「物価の値上がりもあるでしょうが、最近発売されるダウンジャケットは、昔に比べると1.5〜2倍近くする印象で、使用されている素材も、デザインもかなり高級志向。それでも富裕層ではない一般的なサラリーマン、大学生までがこうした高級ダウンを愛用している例も少なくない」（ファッション誌編集者）

確かに、東京や大阪などの繁華街を歩けば、こうした高級ダウンで知られるブランドロゴが見えるアウターを着用している人は実に多い。10万円以上するにも関わらず、である。いったいどうやって購入しているのか？

モンクレールやカナダグースのほか、タトラスやデュベティカといった、人気の高級ダウンジャケットを取り扱っている東京都内のセレクトショップ店長の男性は「店舗で試着だけして、割安なネットショップを探す人が大半」と実態を話す。

「各ブランドから、毎シーズン新作も出ます。中には毎年、新作を買い求められる方もいますが、ごくごくわずか。新作はデザインも個性的ですから、数年後には”古臭い”となり着られなくなる。だからみなさん、長く、どんな格好にでも合わせられるように、モノトーンなどの単色で、シンプルなデザインのものを好まれるわけです」（セレクトショップ店長）

単色でシンプルなものは、ブランドの定番品として毎年発売され生産数も多く、ネットショップに割引価格で出てくることがある。購入元がどこであっても、正規品でさえあれば品質も見た目のスタイリッシュさも得られる。なによりダウンは、寒い冬のコーディネートのメインアイテムなだけに、高級志向になりやすいのだ。

どんな「ワケアリ」でも正規品由来なら引く手あまた

一方、見かけは「高級」であっても、実情は全く違う「ワケアリ」ダウンを着用しているという人も。東京・赤坂の食品関連会社に勤務する女性（30代）が愛用しているのは、クリーム色のモンクレール製ダウンジャケットであるが、一種の「ワケアリ」品だという。

「実は3年前にフリマアプリで買った中古品なんです。新品を買おうとしたら20万円以上して手が出ない。でも、先輩や同僚、部下まで、ファッションに気を使っている素敵な人たちがみんな高級ダウンだったからどうしても欲しかったんです」（食品会社勤務の女性）

そう言うと、女性はボロボロになった袖口や、首周りの黒ずみを見せてくれた。一見すると高級なダウンジャケットだが、よく観察すると中古のボロ、なのである。おまけにクリーム色だから、黒い汚れがつけばやたらと目立つ。

「黒はシンプルになりすぎなのでクリーム色。汚れがついたら取れにくいので、上からファンデを塗って誤魔化したりしてます（笑）。友達から”ちょっと着させて”と言われても適当に誤魔化しますね、汚いのがバレるから（笑）」

なんともたくましいというか、そこまでして高級ダウンにこだわるかと思わずにはいられないが、若者さえこの傾向だ。

「黒いワッペンのものは高いんです、友達の前では結構威張れますよ」

都内在住の男子大学生も、愛用する「カナダグース」のダウンジャケットを自慢する。新品で購入すれば15万円ほどする高級品だが、実は「先輩」から購入したもで、こちらも「ワケアリ」だ。

「ギャンブルに買った先輩が何年か前に中古ブランド品店で買って、それを僕が3万円ほどで買って受け継ぎ、もう2年愛用してます」（男子大学生）

このダウンジャケット、ロゴやワッペンまですべてが黒で統一されており、一見するとボロさは感じない。だが、大学生がジャケットを脱ぐと、異様なにおいが立ち込めた。

「高級品だから普通のクリーニングに出せず、専門店に出すと1万円以上取られる。なので、ずっと洗濯はしていません。だからすげえにおう（笑）。電車の中や教室でもにおうらしく、周囲からチラチラ見られたりする。それでも手放せないんですよ、あ、カナダグースだ、ってなるし」（男子大学生）

高級ダウンジャケットは、天然の羽毛などがふんだんに使われており、クリーニングも難しい。色が染みだすなどして、クリーニング業者が客に賠償金を払うような事態も相次ぎ、大手クリーニング店では、高級ダウンを扱わないか、特別料金を取るところがほとんどだ。だからなのか、ボロボロで異臭を放っていても着続ける人は相当数いるもようだ。もう商品としてはリサイクルできないように思えるが、まだまだ「ワケアリ」ダウンとして流通するのだという。

「このダウンは高校生の後輩に1万で売るんですよ（笑）、どうしても欲しいって。みんな、中国系のショッピングサイトでモンクレールやカナダグースの偽物をガンガン買って着てますからね。偽物は2万円しないくらい。ただ品質が悪いからすぐ着られなくなるし、本物と並べるとすぐばれるから恥ずかしい」（男子大学生）

だから、異臭を放つような「ワケアリ」ダウンでも、正規品由来だから買いたい人がいるのだという。

また、別のサラリーマンの女性（30代）は昨年、モンクレールのダウンを「12回払い」で購入したと話す。

「20万円近いダウンですからね。夫にも言えず、月のこづかいでローンを返すしかない。何年も使わなければいけないので、シンプルで長く使えるものじゃないとダメ。冬のおしゃれは没個性になりがちなので、ブランドとか、そういったところで差をつけるしかないんです」（サラリーマン女性）

とはいえ、街を眺めている限り、個性を表現するために皆が高級ダウンを着用している様は、まさに没個性そのものなような気もするが……。高級ダウンブームの終わりは見えない。