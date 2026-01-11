¥É·³´ÆÆÄ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡È¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¡É¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂçÃ«¤Î¶¯¤µ¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡MLB¤Ï1·î9Æü¡¢ÆüËÜ¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤ò¸«¼é¤ë»Ø´ø´±¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾¡Íø¤Ø¤Î°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÆ®Áè¿´¤¬¤¢¤ë¡¡Èà¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¾¡Íø¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WBC¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆ´¤ì¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÎÌ¾¸À¤ÇÆüËÜ¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿ÂçÃ«¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎÆ®Áè¿´¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤Î¤«¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¾¡Éé¤Ø¤Î¼¹Ç° ¤³¤ì¤³¤½¤¬¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¶¯¤µ¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÉ½¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£