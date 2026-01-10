タレント・女優の二瓶有加(30)が9日、自身のインスタグラムを更新し、グラビアアイドル・風吹ケイ(26)との合同トレーニング姿を公開した。



【写真】どーん！からのキュッ 横向きショットで細ウエストを強調するニヘラチオ＆風吹

二瓶は2月3日にパシフィコ横浜で開催されるイベント「NOBROCK FES2026 夢を語ったら叶っちゃった夜」に出演し、風吹、福留光帆、森脇梨々夏、みりちゃむ、立野沙紀とともに一夜限りのグループ「DRAW♡ME」としてパフォーマンスを披露することが決まっている。楽曲のタイトルは「素直でごめんね」、作詞・作曲は、2025年の「NHK紅白歌合戦」に出演したCANDY TUNEの「倍倍FIGHT!」を手がけたことでも知られる玉屋2060％氏だ。



9日のインスタで二瓶は「ケイちゃんと合同トレーニング」とイベントに向けて体作りをしていることを報告。「色んな器具教えてもらったよー!!!最高に追い込んだ、、、うちら偉過ぎ」と自画自賛した。さらに「夏から続けてるパーソナルジム!体重にこだわってたダイエットから抜け出してからボディーメイクが楽しくなってきました まだまだ頑張りますっっ」と気合を入れ直した。風吹との横向き2ショットも掲載。2人ともぴったりしたスパッツをはいており、ウエストの細さが際立つ形となった。



「DRAW♡ME」のメンバーはそれぞれ、元テレビ東京ディレクターの佐久間宣行氏のYouTube番組「NOBROCK TV」で活躍したメンバー。二瓶はトータルテンボスの下ネタに対応する企画で出演し、その後“ニヘラチオ”というニックネームも付けられた。風吹はガチで大好きな芸人・青木マッチョとのデート企画が話題となった。



（よろず～調査班【ライフ】）