10日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』にニッポン放送ショウアップナイター解説者の若松勉氏が出演し、巨人の泉口友汰について言及した。

若松氏は泉口について「この選手はいいなと思いますね。肩もいいし、守備もいいし、足もある。あとはバッティングだけでしたからね」と話し、「最後の粘りですよね。自分がなんていうのかな、3割打たないとダメだという意識があったんでしょうね。やっぱり、粘り強いということですね」と、終盤打率が2割9分台に落ち込むも、最終的に打率.301で終えた粘りを評価した。

泉口は昨季は開幕二軍スタートも、チャンスをモノにし、打率リーグ2位の.301、出塁率リーグ3位の.362をマークする活躍を見せたが、今季が大事になってくる。若松氏は「そのためにも、ショートは色々出てくるので、バッティングですよね。常にチームに貢献できるようなバッティングをしていかないと。スタメンで、出て頑張って欲しいよね」とエールをおくった。

（ニッポン放送ショウアップナイター）