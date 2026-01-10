死亡したレネ・グッドさん/CNN

（CNN）7日に米ミネアポリスの道路でレネ・グッドさんの車両に近づいた時、移民税関捜査局（ICE）のジョナサン・ロス捜査官は携帯電話のカメラを掲げ、映像を撮影していた。

それから1分も経たないうちに、ロス捜査官は撮影を続けたまま銃を抜き、車を加速させたグッドさんを射殺した。

この異例の映像や、居合わせた人が撮影した動画、CNNが作成した3Dモデルからは、グッドさんとパートナーがICEの捜査官に抗議していたことがうかがえる。一方で、ロス捜査官の対応や、致死的な力の行使に踏み切った判断についても新たな疑問が浮上している。

こうした証拠映像は、事件を巡る米政権の説明を一部覆すものであるようにも見える。

国土安全保障省（DHS）はグッドさんがICEの捜査官を「妨害していた」と主張するが、CNNの分析の結果、発砲前の時点ではロス捜査官自身の車を含め、複数の車両がグッドさんの車を回避して通行できていたことが判明した。

一部の専門家からは、対峙（たいじ）の様子を携帯電話で撮影するというロス捜査官の判断そのものが、現場での効果的な対応の妨げになった可能性があるとの指摘が出ている。

CNNの法執行アナリストを務めるジョナサン・ワクロー氏は、「捜査官なら手がふさがれた状態で対応すべきではない」「そのためにボディーカメラがある。だが、今回の捜査官はボディーカメラを装着していない」と指摘する。

トランプ政権の当局者はロス捜査官を擁護しており、正当防衛だったと説明。発砲以外の選択肢はなかったことは、本人が撮影した映像から明らかだと主張している。

国土安全保障省のノーム長官は発砲後、今回の事件を「国内テロ行為」と評した。

国土安全保障省のマクラフリン次官補は声明で、「この映像は当該人物が法執行を妨害し、車両を武器として連邦捜査官を殺害または負傷させようとしたという、当省が一貫して述べてきた内容を裏付けるものだ」と言及。「捜査官は自分や同僚の命に危険を感じ、正当防衛で行動した」としている。

だが、事情に詳しい法執行当局の元高官は、ロス捜査官の行動に強い懸念を示した。

この元当局者は匿名を条件にCNNの取材に応じ、「私の部下がこれをやっていたら激怒するだろう。自分の身の安全をそれほど心配しているなら、なぜ携帯電話に手と注意を集中させているのか。彼らが脅威を感じていなかったのは明らかだ」と語った。

事件の間ずっと撮影を続けていたにもかかわらず、ロス捜査官の携帯電話は発砲時、グッドさんに向けられていなかった。

事件を検証した複数の専門家は、事態が急速にエスカレートした点や、対峙中に車両の正面に近づきすぎたことでロス捜査官が自らの対応の余地を制限してしまった点を指摘している。

発砲の数秒前には、グッドさんとパートナーがロス捜査官に話しかけている様子も確認できる。激しいやり取りではなく、グッドさんはロス捜査官に「怒っていない」と伝えている。

CNNのコメンテーターを務めるフィラデルフィア警察の元本部長、チャールズ・ラムジー氏は「この映像で最も印象的なのは、捜査官が横を通り過ぎる時に女性が笑みを浮かべている場面だ。彼女は国内テロリストにはまったく見えない。それは確かだ。彼女の心の中までは分からないが」と語った。

連邦法執行当局の情報筋によると、ICEは端末が私用か公用かを問わず、やり取りや事件を携帯電話で記録することに関して明確な方針を定めていないという。

ただし、ICEの職務責任局は要請があれば公用端末を確認できる。捜査官の個人用携帯電話にアクセスするには、通常、令状や召喚状が必要となる。

ロス捜査官は国境警備隊とICEで20年近い経験を持つ法執行のベテランだ。ロス氏を含む捜査官のグループは7日、ミネアポリス南部で業務に当たっていた際、道路に対して直角にSUV（スポーツ用多目的車）を止めていたグッドさんと遭遇した。

レネ・グッドさんのパートナー、ベッカ・グッドさんは地元メディアへの声明で、「近所の人たちを支援する目的で止まっていた」と述べている。

ベッカさんは「私たちが持っていたのは笛で、彼らは銃を持っていた」とも説明した。これは笛でICEの活動を知らせる活動家のことを指しているとみられる。

ノーム長官らはグッドさんの7日の行動について、ICEの活動を「妨害」するものだったと評している。

「ICEの捜査官や要員は、捜査官の進路を車両でふさいでいた当該人物の車に近づいた。彼女は1日中、捜査官に付きまとって業務を妨害していた」（ノーム氏）

CNNが確認した映像では、グッドさんとICEの要員のそれ以前のやり取りについては分からない。

ただ、映像を見る限り、グッドさんの車は道路に対して直角に止められているものの、大型SUVを含む複数の車両が道路を歩くグッドさんの周囲を通過できている様子が確認できる。

ロス捜査官が運転していた明るい色のSUVもその中に含まれる。

居合わせた人の映像では、ロス捜査官はSUVから降りてグッドさんの車に近づいた直後、携帯電話を取り出して撮影を行っている。

本人の動画を見ると、ロス捜査官が運転席に座るグッドさんを撮影していることが分かる。グッドさんは落ち着いた様子で、両手を見える位置に置いたまま、「大丈夫、私は怒っていない」と話している。

車外に出ていた同乗者のベッカさんは、自身の携帯電話をロス捜査官に向け、「こっちに来る気？ 向かって来る気？ ランチでも食べに行きなさいよ」と話しかけている。

映像では、別の捜査官が運転席のグッドさんに「車から出ろ」と告げる声も聞こえる。

ロス捜査官は撮影を続けながら、グッドさんの車の前を歩いている。グッドさんは車をいったんバックさせた後、前方に加速。ベッカさんが車外から「行け、行け！」と叫ぶ声も聞こえる。

グッドさんは前進する際、ロス捜査官から離れる方向にハンドルを切っているように見える。ロス捜査官の携帯電話の角度では、車と接触したかどうか確認できない。

ロス捜査官は携帯電話を片手に握ったまま撮影を続け、「おい」と叫ぶと、もう一方の手で銃を抜いて車に発砲した。グッドさんは死亡し、運転していた車はそのまま通りを加速した末に衝突した。

映像からは、発砲後に道路を歩く間もロス捜査官は携帯電話を手に持ち、カメラアプリを起動したままだったことがうかがえる。

トランプ政権の当局者はロス捜査官が撮影した映像を共有し、致死的な実力行使に踏み切った判断を正当化するものだと主張した。

バンス副大統領はロス捜査官の動画へのリンクをツイートし、「つらいが、これを見てほしい」「皆さんの多くは、この捜査官は車をぶつけられたわけでも、嫌がらせを受けたわけでもないのに、無実の女性を殺害したと聞かされてきた。実際には、彼の命が危険にさらされていた。正当防衛で発砲したのだ」と言及した。

ワクロー氏は、法執行要員が携帯電話で出来事を記録するのが適切なケースもあり、特に最初からその仕事を割り当てられている場合は問題ないと述べた。

一方で、ロス捜査官が一貫して携帯電話を使用していた点は懸念材料になり得ると指摘した。

「手には何も持つべきではない。どんなタイプの脅威や問題にも対応できる状態にしておくべきだ」（ワクロー氏）

ラムジー氏は今回の事件について、すべての機関が捜査官にボディーカメラを装着させる重要性を示すものだと指摘する。

「私の見方では、連邦や地方、州の捜査官はボディーカメラを装着すべきだ」「実際には半数以上のケースで、捜査官の行動が正当だったことを示す結果になる。その逆ではない」（ラムジー氏）