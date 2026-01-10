「負けない投資」の正体、100円の価値を50円で買うだけで人生が変わる！

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

※本稿は『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

SNSに踊る「短期間で100倍」という幻想

グロース（成長）株投資を実践している投資家は少なくない。X（旧Twitter）を見ていると「元手○○万円が短期間で100倍になった！」なんて投稿を見かけることがある。

本当かもしれないしウソかもしれないけれど、本当だとすれば、それは“グロース株投資の短期回転売買”に成功したということだろう。

僕があえて「地味なバリュー株」を推奨する理由

でも僕は、そんなグロース株投資よりも、バリュー（割安）株投資をすすめたい。グロース株投資は、「高く買った株をさらに高く売る」というものだ。

たしかに急成長することによって、その戦略が当たったときのリターンは大きい。それは僕も否定しない。けれど、外れたときのリスクも同じだけ大きい。そして、外れる可能性のほうが高い。

「まぐれ当たり」の成功体験が投資家を殺す

株というのは「上がるか、下がるか」しかない。だから、ひょっとしたら1、2回くらいは、「この株はなんとなく成長しそうだ」「人気があるみたいだから買ってみよう」といった“ヤマ勘”でも、まぐれ当たりすることがあるだろう。

けれど、そんな“ヤマ勘”は再現性がなく、続ければ続けるほど、損するリスクが高くなる。

