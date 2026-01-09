昨年12月30日に衆院議員宿舎から公邸に引っ越した高市早苗首相が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。投稿した文章が反響を呼んでいる。

高市首相は「夫とともに公邸に引っ越して10日あまりとなりました」と書き出し「私達の公邸への転居に関する報道を目にした夫は、落ち込んでいる様子でした。それは、大手報道機関も含めて、『転居を前に公邸はバリアフリー対応の改修も実施された』という誤った報道を目にしたからです。『僕のせいで、多額の公金が使われたのか』と」と引っ越し当初の夫・山本拓氏の様子を告白。

「仮に貴重な税金を使って改修工事をする必要があるのであれば、私達は公邸に引っ越しませんでした。念のため、公邸の管理をしている官邸事務所に確認いたしました」と確認したことを明かし「そうしましたところ、やはり、石破総理がお住まいになられていた時期から私の転居までの間に行われた作業は、室内清掃など、居住者が替わることに伴う通常の修繕であり、バリアフリー工事は一切含まれていないということでした」と報告した。

ラスト2行には「夫にも伝えて、明るくリハビリに励んで全快して欲しいなと願っています。早く調理師資格を持つ夫の得意料理も食べたいし・・・。」と茶目っ気たっぷりな結び。

この文章が大反響。「最後の方にサクッと普通の主婦、愛する旦那を気遣う嫁風味な文章で締める ちょっと可愛らしい高市総理です」「夫婦仲良くて良き」「こういう投稿とても親近感が湧いて明るい気持ちになります」「ポストの最後に本音が…笑 調理師免許を持っておられる旦那さま、羨ましい！」「高市さん夫婦はラブラブですね！ご主人様をお大事に！」などの声が寄せられた。

山本氏は福井県出身の元衆院議員で当選8回を誇る政界のベテラン。高市首相にとっては自民党派閥の先輩にあたる。特技は料理で、調理師免許を持つ腕前だ。2人は2004年に結婚。順風満帆に見えた夫婦生活だが、2017年に「政治的スタンスの違い」を理由に離婚。しかし、21年、高市氏が総裁選に出馬すると、山本氏は元夫として全面支援。自らの衆院選落選を機に復縁を決意し、再び婚姻届を提出した。そんな山本氏だが、24年の衆院選後に脳梗塞を発症。現在は後遺症が残り、リハビリ生活を送っている。