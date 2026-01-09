現在モロッコで開催されているアフリカ・ネイションズカップ2025では、楽しみなNewスター候補が出てきている。その1人がパリ・サンジェルマンでプレイするセネガル代表FWイブラヒム・エンバイェだ。



2008年1月生まれのエンバイェはまだ17歳と若い選手だ。世代別代表ではフランスを選択していたが、昨年11月にセネガル代表でのプレイを選択。早くもセネガルのスーパーサブ的存在となりつつあり、今大会ではベスト16のスーダン戦で得点を記録。





エンバイェは17歳11ヶ月と10日で得点を記録したことになり、これは21世紀のアフリカ・ネイションズカップでは最年少記録となっている。これまで記録を持っていたのは、ナイジェリアのレジェンドであるMFジョン・オビ・ミケルの18歳9ヶ月と5日だった。ミケルはチェルシーでも長く活躍した選手で、2005年のナイジェリア代表デビューから91キャップを記録。2013年にはアフリカ・ネイションズカップ制覇を果たしている。エンバイェはミケルよりも早くアフリカ・ネイションズカップで得点を記録したが、このままアフリカとセネガルを代表する選手へと育っていくだろうか。代表キャリアは上々のスタートで、セネガルはベスト8まで勝ち進んでいる。優勝を狙うだけの戦力は揃っており、エンバイェはいきなりアフリカ・ネイションズカップ制覇を経験することになるかもしれない。