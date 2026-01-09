こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

本日2026年1月9日は、UGREENの高機能モバイルバッテリーがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【40倍ポイント還元】UGREEN モバイルバッテリー USB-Cケーブル内蔵 (20000mAh・45W) PD・PPS急速充電対応 大容量 複数デバイス同時充電 LED残量表示 パススルー/低電流モード搭載 PSE技術基準適合 iPhone17 Android iPad MacBook Switch対応 5,380円 （40%還元：1月23日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ケーブル一体型とコンパクト設計で、持ち歩きのストレスを最小化！ UGREENの高機能モバイルバッテリーが40％ポイント還元に！

USB-Cケーブル一体型で持ち運びやすく、20000mAhの大容量と最大45W急速充電を備えたUGREEN（ユーグリーン）の「モバイルバッテリー USB-Cケーブル内蔵（20000mAh・45W）」が、現在、楽天市場で40％ポイント還元中！

USB-Cケーブルを内蔵しているため、ケーブル忘れの心配なし！ バッグにすっきり収まる設計で、通勤・通学や外出先でもサッと取り出してすぐ使えます。

20000mAhの大容量ながらモバイル性も確保しており、旅行や出張、飛行機内への持ち込みにも対応。日常使いはもちろん、キャンプや防災用途まで幅広く活躍してくれますよ。

20000mAh＋45W急速充電、充電機能も高機能でスマホからPCまでフルカバー！

PPS対応の最大45W双方向急速充電により、本体は約4時間でフル充電。iPhone 16は約4.2回、Galaxyは約3回、iPad Pro 11は約2回、MacBook Airも約1.3回充電可能です。

USB-Cポート（45W）とUSB-Aポート（22.5W）を備え、最大3台同時充電にも対応。パススルー機能で、本体を充電しながら他デバイスへの給電も可能です。

PSE・FCC認証取得の高品質セルを採用し、過電流・過電圧・過充電・過放電・過熱・短絡などの多重保護を搭載。電源ボタンを3秒長押しすることで、イヤホンやスマートウォッチ向けの低電流モードにも切り替えられます。

【40倍ポイント還元】UGREEN モバイルバッテリー USB-Cケーブル内蔵 (20000mAh・45W) PD・PPS急速充電対応 大容量 複数デバイス同時充電 LED残量表示 パススルー/低電流モード搭載 PSE技術基準適合 iPhone17 Android iPad MacBook Switch対応 5,380円 （40%還元：1月23日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

＞＞UGREEN公式楽天市場店 クーポン最大60％オフ

Image/Source:楽天市場