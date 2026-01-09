この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】勉強しない子にイライラする前に知っておいてほしいこと」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、子どもが勉強しない理由と、親が陥りがちな悪循環について解説した。



すぎやま氏はまず、子どもが勉強しない根本的な理由について、「子どもは勉強しないことに焦りも不安も感じていない」と指摘する。むしろ、親自身の過去の後悔や将来への不安が、子どもへの過度な期待や焦りとなって投影されていることが多いと説明した。氏によれば、親が焦るほど、子どもとの気持ちは乖離し、結果的に子どもはどんどん勉強嫌いになっていくという。



さらに、小学校から中学校へ進学する際に生じる「中1ギャップ」が、勉強嫌いの大きな要因となり得ると語る。このギャップには3つの側面があるとすぎやま氏は解説した。1つ目は、学習内容が具体的から「抽象的」に変わること。2つ目は、学習環境が協調的なものから「評価」を伴う競争的なものに変化すること。そして3つ目は、勉強の動機が「知りたい」という内的なものから、成績や進学といった「外的」なものに変わることである。この急激な変化に子どもが戸惑い、勉強への意欲を失うことがあるのだ。



最後に、すぎやま氏は「勉強嫌いは家庭環境から生まれる」と断言する。親が読書や学習する姿を見せず、ただ「勉強しなさい」と口にするだけでは、子どもに勉強の楽しさや重要性は伝わらない。親自身が学ぶ姿勢を示すことが、子どもの学習意欲の土台を築く上で最も重要であると結論付けた。