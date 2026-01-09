Image: Kyle Barr / Gizmodo US

オープン型のイヤホン、昨年から注目度が急上昇していると感じるガジェットの1つです。その証拠に、ラスベガスで開催中のCES 2026でもオープン型の進化系がいろいろ登場しています。

ASUSのゲームブランドROGもオープン型のイヤホンを発表しました。

ROG Cetra Open

オープン型イヤホンの最大のメリット＆魅力は、聞きたい音を楽しみつつ周りの環境も耳に入ってくる安全性です。ゲーマーがこの安全性を必要なのかは分かりませんが、まぁ、場合によっては誰かが階段をトントンと上がってくる音、帰宅するドアの音を察知しないといけないこともあるでしょう。

ROGのオープンイヤホンで最もゲーマー向けな仕様は、2.4GHzドングルが付いていること。オープンだろうが密閉型だろうが、低遅延は正義。物理ボタンなのもゲーマーには操作感よさそう。バッテリーもちは16時間（Bluetooth接続）。

Image: ASUS

ROG Kithara

Image: Kyle Barr / Gizmodo US

ヘッドホン派のROGゲーマーにはROG Kitharaを。100ミリの平面磁気ドライバーと注目度の高いMEMS技術を使ったマイクを搭載。MEMSドライバーは米Gizmodoが非常に高く評価していますが、これのマイクってどんな感じなんでしょう。気になる。

ジャックは、4.4mm／3.5mm／6.3mmとバラエティあり。開放型でANCはなし。

現時点ではイヤホン、ヘッドホンともに価格は未発表。2月上旬の発売を予定。

Source: ASUS