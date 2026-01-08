デザインも使い勝手もパーフェクト♡一目惚れした100均キッチングッズ

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：吸盤キッチンポケットK／Tリボン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W90×H120×D70mm

耐荷重：500g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4573135584319

こんなの可愛すぎる！ダイソーで一目惚れしたキッチングッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場で可愛すぎるアイテムを発見しました♡その名も『吸盤キッチンポケットK／Tリボン』。サンリオ好きにはたまらない、キティちゃんデザインの収納グッズです。

ハローキティのロゴに、トレードマークの赤いリボン。通気孔の穴の形はリンゴやお花を思わせるシルエットで、文句なしのキュートな見た目がGOOD。これでお値段は￥110（税込）ですから、ダイソーさんの本気を感じます…！

裏側にはフックが付いており、付属の吸盤を取り付けることができます。

ポケットの底の部分は水切りカゴのような形状になっており、取り外しもできるのでお手入れが楽ちんです。

吸盤で収納ポケットを浮かせてみました。殺風景なキッチンが一気にファンシーな雰囲気になって気分が上がります♪ポケットの耐荷重は約500g。試しにお箸を2膳入れてみましたが、落ちてくる気配はありません。

吸盤が使えなくても大丈夫！裏面のフックを使って水切りラックなどに直接取り付けられるのも、この商品の魅力です。フチが反っているタイプのラックには使えないので要注意。よくある収納ポケットよりも場所を選ばず使用できるので、とても便利ですよ。

今回はダイソーの『吸盤キッチンポケットK／Tリボン』をご紹介しました。

デザインにも機能性にも、ダイソーの本気を感じる優秀なキッチングッズです。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。