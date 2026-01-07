この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【ストレンジャーシングス5最終話】あなたが気づいていないかもしれな小ネタ11選完全解説」と題した動画を公開。約9年間にわたりファンを魅了してきたNetflixの人気ドラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の最終話に散りばめられた、数々の伏線や小ネタを解説した。



動画では、シーズン1からの伏線が最終話で巧妙に回収されている点がいくつか指摘された。例えば、シーズン1でマイクの部屋に貼られていた1982年の映画『ダーククリスタル』のポスターには、後にヴェクナの本拠地となる景色と酷似したものが描かれており、物語の根幹に関わる伏線が初回から仕込まれていたことが明かされた。また、同じくシーズン1でウィルが描いた「赤色がなくて緑だけどファイアーボール」の絵が、最終話でルーカスがマインドフレイヤーに向けてスリングショットで緑色の玉を撃つシーンとリンクしていることも解説された。



さらに、登場人物たちの行動やアイテムにも、過去のシーズンへのオマージュが込められている。シーズン4で仲間たちが話し合っていた「ヴェクナの倒し方」について、マックスが提案した「心臓に杭を打ち込む」、エディの「弾丸」、ルーカスの「首を切り落とす」という3つの方法が、最終的にすべて実行される形で決着がついた。これは、物語を通して彼らの絆が結実したことを象徴している。



動画では、デヴィッド・ボウイの楽曲「Heroes」が持つ意味についても深掘りされた。この曲のカバー版は、シーズン1のウィルやシーズン3のホッパーの「偽りの死」の場面で使用されてきた。しかし、最終話のエンドロールではカバーではなくオリジナル版が使用されたことから、サイ氏は「エルの死は偽りではなく、本物の死という考え方もできてしまう」という説を提示した。この演出は、これまでの展開との対比によって、物語の結末に異なる深みを与えている。



このほかにも、卒業式に登場したカメラを持つ男性のシャツに書かれた「Duffers」の文字が製作総指揮・監督・脚本のダファー兄弟を指しているというメタ的な小ネタや、最終話のダスティンが亡き友エディと同じタトゥーを入れているなど、ファンならずとも唸るような解説が展開された。これらの小ネタを知ることで、9年間にわたる壮大な物語をより一層深く味わうことができるだろう。