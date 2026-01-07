車検不要の「“1人乗り”ミニカー」発表！

元トヨタのエンジニアである谷中壯弘氏が設立したモビリティ・スタートアップ「リーンモビリティ」は2026年1月6日、新ブランド「Lean（リーン）」の立ち上げとともに、都市型小型EV「Lean3（リーンスリー）」の市販車仕様を確定させたことを発表しました。

新型リーン3は、全長2470mm×全幅970mm×全高1570mmという、軽自動車（全長3.4m以下×全幅1.48m以下×全高2.0m以下）よりもコンパクトなサイズの1人乗り3輪電気自動車。

車両区分は第一種原動機付自転車（ミニカー）に該当し、最高速度は60km／h、航続距離は約100kmを確保しています。走行には普通自動車免許が必要となりますが、車検は不要です。

外観は、性能と生産効率を極限まで追求した結果生まれた、洗練された造形が特徴。前2輪・後1輪の独創的な3輪構造を採用し、スタイリッシュな佇まいを実現しています。

また、悪路やコーナリングでも車体を最適な角度に制御する「アクティブ・リーン・システム」により、走行中の姿勢そのものが美しく、安定感のあるシルエットを構築しています。

インテリアは、ブランドフィロソフィである「Lean（効率的で無駄のない）」を体現し、最適化された部品レイアウトによって機能的に構成されています。

限られたスペースながら、デジタルメーターやプッシュ式シフトといった現代的で洗練された装備を配置。さらに、従来の小型EVでは課題とされていた快適性を克服するため、エアコンやパワーウインドウを標準装備し、日常の移動を快適にする装備も充実させました。

安全装備として、ELR付3点式シートベルトや前後ディスクブレーキに加え、歩行者に存在を知らせる車両接近通報装置などが備わっています。

新型リーン3は2026年中に日本および台湾市場での販売開始を予定しており、国内での価格は169万8000円（消費税込）からに設定されています（補助金は含まず）。

今回の市販化にあたり、リーンモビリティはオートバックスセブンとの間で販売およびアフターサービスに関する業務提携に向けた基本合意を締結しました。

これにより、2026年8月からはオートバックスグループの店舗ネットワークを活用した実車確認や整備対応、メンテナンスが行われる体制が整います。

購入についてはオンライン予約を主軸としながら、店舗での納車サポートを受けることが可能となり、次世代モビリティ特有の購入・維持に対する不安を解消するワンストップなサービスが提供されます。