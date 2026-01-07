近年人気声優として注目を集めている内山昂輝と小林千晃。1月から放送が始まる冬アニメでも大活躍する予定で、内山は『【推しの子】』第3期や『TRIGUN STARGAZE』、『花ざかりの君たちへ』など、小林は1月9日より第1期の再放送も控えている『葬送のフリーレン』第2期や『地獄楽』の第2期、『ハイスクール！奇面組』などの作品にキャスティングされている。

本稿ではそんな2人の演技について振り返ることで、声優としての共通点と違いについて浮き彫りにしていきたい。

まず内山といえば、ゲーム『キングダム ハーツII』のロクサス役やOVAシリーズ『機動戦士ガンダムUC』のバナージ・リンクス役などでブレイクした声優。15年以上にわたってさまざまな作品で活躍してきた。声質としてはダウナー系の印象がある低音ボイスで、どこか影を感じさせるような演技が特徴的だ。

とりわけ印象的なのは、“外の世界に心を閉ざしたクールな天才”の役を演じる際の表現力。『ブルーロック』の糸師凛に『【推しの子】』の姫川大輝、『ピンポン THE ANIMATION』のスマイルなど、数々のハマり役が存在する。2025年に公開された映画『ひゃくえむ。』でも、陸上界に君臨する絶対王者・財津の役を威厳たっぷりに演じていた。

またクール系ではないものの、『怪獣8号』でCVを担当している鳴海弦も作中最強クラスの戦闘力をもった人物だ。“天才キャラ”を演じさせれば右に出る者はいないと言っても過言ではないだろう。

もちろんその魅力は声質だけでなく、演技力にも定評がある。声色を大きく変えるような派手な感情表現ではなく、ちょっとした声色の変化によって感情の揺らぎがにじみ出てくるような繊細な演技が持ち味だ。

その強みが活きる役柄に抜擢されることが多く、『呪術廻戦』の狗巻棘、『ハイキュー!!』の月島蛍、『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』のカート、『SAKAMOTO DAYS』の楽など、あまり感情を表に出さないタイプの人物をよく演じている。また『僕のヒーローアカデミア』の死柄木弔や『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』の雲田巣など、底知れない闇を秘めたヴィラン役の印象も強い。

いずれも感情を抑制したしゃべり方のキャラクターだからこそ、ここぞというときに激情を爆発させたときの破壊力が際立つもの。とくに『ハイキュー!!』の月島役や『僕のヒーローアカデミア』の死柄木役では、そのギャップの大きさを堪能できる名演技を披露していた。

■『地獄楽』『葬送のフリーレン』などで存在感を放つ小林千晃 それに対して小林も、ダウナー系の声質を持つ声優と言われている。内山と同じように、感情を分かりやすく表現しないキャラクターを演じることも多い。

たとえばブレイクのきっかけとなった『マッシュル-MASHLE-』の主人公マッシュ・バーンデッドは、日常シーンでもバトルシーンでもマイペースで飄々とした態度を取り続けるのが特徴だ。また代表作である『葬送のフリーレン』のシュタルクも、基本的には落ち着いたトーンで話す人物だった。

ほかにも『地獄楽』の画眉丸や『光が死んだ夏』の辻中佳紀（よしき）、『忍者と極道』の多仲忍者など、ダウナーな主人公を数多く好演。主人公以外でも、『WIND BREAKER』の佐狐浩太や『アオのハコ』の笠原匡などは同系統のキャラクターと言えるだろう。

とはいえ小林の場合は内山と違って、どちらかと言えばメリハリを強調した感情表現を取り入れている印象が強い。『光が死んだ夏』では激情を持て余す少年の心を巧みに演じてみせた一方、『忍者と極道』でも大切な人を奪われた怒りで激昂する主人公の心境をパッションあふれる演技で表現していた。

またコミカルな演技も得意としており、『葬送のフリーレン』ではダウナー系な作品の雰囲気を壊さない絶妙なバランス感覚でギャグシーンを成立させている。なお1月9日から始まる『ハイスクール！奇面組』ではメインキャラクターの1人、大間仁役にキャスティングされているので、そこでもコメディのセンスを示してくれるかもしれない。

いくら似た系統のキャラクターを演じることが多いといっても、当然内山と小林は声優として異なる資質を持っている。これからキャリアを積み重ねていくうちに、さらに両者の違いが際立っていくはずだ。今後の声優界を担う2人の活躍から、ますます目が離せない。

（文＝キットゥン希美）