「ほっともっと」人気弁当を巻いた“恵方巻”が登場へ！ 予約限定の“ドラえもんプレート”も
持ち帰り弁当の「ほっともっと」は、2月1日（日）から4日間限定で、大人気のお弁当を巻いた「恵方巻」を全国の店舗で発売。各店舗では2025年12月20日（土）より、ネットでは1月9日（金）より恵方巻商品の予約受付を順次開始する。
【写真】「ドラえもんおたのしみシール」付き！ 予約限定のプレートも
■全3種の恵方巻が登場
今回店内で1本1本丁寧に巻いて発売される「恵方巻」は、「ほっともっと」のお弁当のおいしさが詰まった期間限定の商品。
ラインナップは、「のり弁当」の具材をそのまま巻いた「のり弁巻」をはじめ、から揚とだし巻玉子を合わせた「から揚巻」や、具だくさんのタルタルソースを使った「チキン南蛮巻」の全3種類が並び、いずれも通常サイズとハーフサイズが用意される。
また、全種類の食べ比べが楽しめる「恵方巻3本食べ比べセット」や、恵方巻3本と人気の豚汁2杯、8コ入りチキンBOXがセットになった「恵方巻ファミリーセット」も展開され、ニーズに合わせて選べるバリエーション豊富なメニューがそろう。
さらに、予約限定メニューとして『ドラえもん』デザインの「ドラえもん 恵方巻プレート」が今年も登場。ハーフサイズの恵方巻3本、エビフライ、プチハンバーグ、ドラえもんプリンなど人気のおかずに、「ドラえもんおたのしみシール」が3枚付いた豪華なプレートとなっている。
なお、1月28日（水）までに予約すると、最大220円（税込）お得になる早期特典も実施予定だ。
