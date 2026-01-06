結局【GUのワイドパンツ】が頼りになる！ 40・50代が即試したい「冬のサマ見えコーデ術」

SNSでも大人気の【GU（ジーユー）】の「名品パンツ」はチェック済み？ まだ持っていないという人は、この機会にぜひチェックしてみて。2タックとセンタープレス入りのきれいめなルックスながら、後ろゴム仕様で楽ちんな「ワイドパンツ」で、40・50代の大人コーデにも馴染みやすく、きっと頼れる相棒になるはず。おしゃれなショップスタッフさんのスタイリングを参考に「冬のサマ見えコーデ」をご紹介します。

ベルトできちんと感をプラス

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

このワイドパンツはGUの名品パンツのひとつで、色違いで揃える人も多数の大人気アイテムです。きれいめにもカジュアルにも振れて、ミドル世代にもちょうどいい存在。カラバリは全5色。スタッフのHirokoさんはカジュアルなボーダートップスと合わせたコーデを提案しています。きれいめに寄せるなら、スナップのようにアクセサリーやベルトを足してトップスをイン。ウエスト位置を明確にして視線を上げることで、自然とメリハリのあるシルエットが完成します。

ナチュラルカラーで好感度アップ

ダークトーンにまとめがちな冬だからこそ、垢抜けを狙うなら淡色のパンツが一押し。スタッフのNatsukiさんは、上品な中にさりげない可愛さを加えたコーデに仕上げています。フリルブラウスのような甘めアイテムは、ハンサムなパンツで偏りすぎないバランスに整えるのがきれい見えのポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。