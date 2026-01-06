芸人界でもMADな異彩を放ちまくる5人が集結する新番組で、ある人気芸人がオープニングからとんでもない姿に扮装。早速MADな一面を見せつけ、「誰？」「やりすぎですよ！」とツッコミを浴びた。

【映像】人気芸人が衝撃の姿で登場する瞬間

5日（月）、ABEMAにて新番組『MAD5（マッドファイブ）』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

#1は多摩川河川敷に佇む松井の極寒アピールでスタート。寒さに震えながら「ここに呼ばれたのに誰もいない…」と一人ぼっちを不安がる松井が視線をやると、やってきたのは顔からつま先まで肌色のタイツで覆われた川北だった。川北は前が見えない様子で松井に激突。松井は「車の衝突実験の人形！？」とツッコミを入れた。

全身タイツで早速、MAD5らしさを発揮する川北。その後もザコシ、くっきー！がそれぞれ“MAD5”の名に恥じない姿で合流した。

最後に現れたのは池田。池田は「ここですよー！」と叫びながら全身を草で偽装し、河川敷の草むらからエッホエッホとほふく前進。MADなメンバーですら「誰？」「きたねえ犬？」「ナニコレ」と度肝を抜かれた。

池田は「レンジャーまさおです！」と自己紹介して頭の草をポイッ。顔は泥まみれで、「やば！」「やりすぎですよ！」と驚く声のほか、「『プレデター』出た時のシュワちゃん？」とツッコミが飛んだ。

収録日は12月26日だが、池田は「9日の15時から待ってましたよ！」とレンジャーになりきったセリフ。MADな5人が何をやらかすのか期待させるオープニングのトリを飾った。